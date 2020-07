Alt-Laatzen

Einen Versuch ist es wert: Laatzens Ratspolitiker haben sich am Donnerstagabend überraschend einstimmig dafür ausgesprochen, so genannte Pop-up-Radwege auf der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen einzurichten. Für einen Testzeitraum von zunächst zwei Monaten soll dann eine der Fahrspuren in Richtung Hannover zu Lasten des Autoverkehrs für Radfahrer freigegeben werden. Auch die Planungen für einen Radschnellweg nach Hannover will die Stadt wieder aufnehmen.

Hatten CDU und FDP noch am Montag vergangener Woche im Stadtentwicklungsausschuss gegen Pop-up-Radwege gestimmt, gab es wenige Tage später keinen Widerstand mehr. Im Gegenteil: Die schwarz-gelbe Ratsopposition erweiterte den ursprünglichen Antrag von SPD, Grünen und Linken um die Forderung, das Projekt wissenschaftlich begleiten zu lassen und dabei die Folgen für den Auto-, Fußgänger- und Nahverkehr in den Blick zu nehmen.

„Eigentlich hatte ich mich darauf vorbereitet Sie umzustimmen“, sagte Grünen-Ratsfrau Regina Asendorf bei der Ratssitzung. „ Laatzen ist eine Stadt der Siebzigerjahre, sie wurde geplant für Autos. Der Rest der Verkehrsteilnehmer mussten sich den Rest teilen.“ Inzwischen würden mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen, auch auf Pedelecs. „Somit haben wir unterschiedliche Geschwindigkeiten im Verkehrsraum und unterschiedliche Gefahren.“

„Flüssiges Fahren ist kaum möglich“

„Auf der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen ist der Radweg extrem schmal und verspringt zum Teil so stark, dass flüssiges Fahren kaum möglich ist“, ergänzte Asendorf. Auch sei die Nähe von Fußgängern und Radfahrern „unglücklich“ – vor allem für Kinder. „Kombinierte Fuß- und Radwege sind auf lange Sicht nicht zu halten“, glaubt die Grünen-Politikerin.

CDU und FDP unterstützen das Projekt inzwischen. Fraktionschef Christoph Dreyer begründete das Umdenken zum einen mit den Beratungen der vergangenen Woche, aber auch mit einem eigenen Erweiterungsantrag: Bei der Auswertung des zweimonatigen Versuchs müsse es darauf ankommen, auch andere Verkehrsteilnehmer in den Blick zu nehmen – einschließlich Autofahrer und ÖPNV. „Wir müssen alle Nutzer des Verkehrsraums gleichermaßen in Betracht ziehen“, sagte Dreyer. Schließlich fahre auch die Stadtbahn auf der Hildesheimer Straße.

Rutschgefahr für Motorradfahrer

Nach Einschätzung von Stadtbaurat Axel Grüning müsse zumindest ein Abschnitt besonders geprüft werden: So verliefen die Stadtbahn-Schienen im Bereich zwischen Kronsbergstraße und Münchener Straße teils auf der Fahrbahn. Bei einer Reduzierung auf eine Fahrspur bestehe dort eine Rutsch- und Sturzgefahr für Motorradfahrer.

Der Pop-up-Radweg könnte schon bald Realität werden. Zwar stünden noch Gespräche aus, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Ziel sei es aber, das Vorhaben noch in diesem Jahr umzusetzen.

Politik will Radschnellweg nach Hannover

Neuen Schwung bekommen soll auch die Idee eines Radschnellwegs zwischen Laatzen und Hannover. Nach dem Willen des Rates soll die Stadt mit der Region einen Plan für einen solchen Schnellweg nach dem Muster des Radschnellweges Langenhagen-Hannover vorantreiben. Der Beschluss wurde auf Wunsch von CDU und FDP um den Passus ergänzt, eine Anbindung der Ortsteile Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse gleich mit zu planen.

Die Region hatte bereits vor einigen Jahren solche Pläne verfolgt. Das Thema wurde jedoch auf Eis gelegt, weil man sich nicht auf eine Trasse einigen konnten: In der Leinemasch wurden Naturschutzbedenken geltend gemacht, auf der Hildesheimer Straße Platzprobleme.

