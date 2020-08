Laatzen-Mitte

Sonnenschein und lateinamerikanische Livemusik: Die Mischung war perfekt. Rund 250 Besucher sind am Sonnabendnachmittag zur Cafémusik in den Park der Sinne gekommen. Latin-Percussionist, Komponist und Produzent Nené Vásquez sorgte dort mit seinem Auftritt für gute Partystimmung. Der aus Venezuela stammende Latin-Grammy-Gewinner von 2001 hat bereits mit Showgrößen wie Shakira, Roger Cicero und der Band Marquess zusammengearbeitet. In den Park der Sinne hatte er als besonderen Gast den mexikanischen Musiker Jaime Papa Boogaloo mitgebracht.

Nené Vásquez begeistert das Publikum mit seiner Virtuosität. Quelle: Stephanie Zerm

Anzeige

Da die Sitzplätze auf der Terrasse des Gartenhauses limitiert waren, hatten sich viele Besucher Decken und Klappstühle mitgebracht und machten es sich auf den Wiesen rund ums Gartenhaus gemütlich. Auch viele Familien nutzten das Konzert für einen Ausflug in den Park.

Weitere HAZ+ Artikel

Obwohl die Veranstalter vorab ausdrücklich darauf hingewiesen hatten, dass dies keine Tanzveranstaltung sei, ließen sich einige Besucher dennoch von den lateinamerikanischen Rhythmen mitreißen und tanzten auf der Gartenhausterrasse und den Gehwegen.

Viele Besucher machen es sich auf Liegestühlen oder den angrenzenden Wiesen gemütlich. Quelle: Stephanie Zerm

„Abstandsbewahrer“ achtet auf Einhaltung der Hygieneregeln

Damit trotz der Partystimmung die Hygieneregeln eingehalten wurden, wurde Stephan Mertens als „Abstandsbewahrer“ engagiert: Mit einem 1,80 Meter langen Stock erinnerte er Besucher, die sich zu nah kamen, an die Bestimmungen. „Es gab nur sehr wenige Abstandsverstöße“, sagt er. „Die meisten Leute sind sehr einsichtig.“ So hatten sich über den Park verteilt einzelne Menschengruppen gebildet, und auch die rund 50 Sitzplätze auf der Gartenhausterrasse waren mit festen Gruppen von maximal zehn Personen besetzt. Gäste unterschiedlicher Tische mussten einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten.

Norbert Wostbrock (rechts) ist stolz auf seinen „Abstandsbewahrer“. Quelle: Stephanie Zerm

Das Konzert war bereits das vierte in der Reihe der Cafémusik im Park der Sinne. Mit der Musikreihe wollen die Veranstalter an die Expo 2000 und deren kulturelle Vielfalt erinnern. Auch zu den vorherigen Auftritten von Musikern, die jeweils sonnabendnachmittags stattfinden, seien jeweils mehr als 200 Besucher gekommen, sagt Wostbrock, der die Reihe gemeinsam mit seiner Frau Regina organisiert. Die Grasdorferin betreibt sei dem 30. Mai das Gartenhaus im Park der Sinne.

„Die Leute freuen sich darüber, endlich wieder Livemusik hören zu können“, sagt Norbert Wostbrock. Die Veranstaltungen kämen so gut an, dass die Sitzplätze bereits 14 Tage im Voraus ausgebucht seien. „Viele sind von Senioren reserviert, die aus den umliegenden Altenheimen kommen. Das freut uns besonders.“ Bis auf die Abschlussveranstaltung am Sonnabend, 19. September, bei der laut Wostbrock eine griechische Gruppe auftritt, haben alle Musiker lateinamerikanische Wurzeln. „Meine Frau und ich sind einfach Fans dieser Musik“, sagt er.

Die Sitzplätze im Gartenhaus sind heiß begehrt und meistens schon 14 Tage im Voraus ausgebucht. Quelle: Stephanie Zerm

Zwei weitere Veranstaltungen sind in der Reihe noch geplant: am Sonnabend, 12. September, tritt von 16 bis 18 Uhr Alessandro Galas aus Paraguay auf, und am 19. September kommen auf Wunsch vieler Laatzener, wie Wostbrock betont, „die Griechen“. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Stephanie Zerm