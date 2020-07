Alt-Laatzen

Seit Juni dieses Jahres erstrahlt die Alte Kapelle in Alt-Laatzen in neuem Glanz. Drei Jahre haben die aufwendigen Renovierungsarbeiten in dem feuchten Gebäude gedauert. Nun steht das historische Kleinod, das zu Laatzens ältesten Gebäuden zählt, wieder auf trockenen Füßen. Doch eines fehlt der erstmals am 13. Januar 1325 urkundlich erwähnten Kapelle noch: ihr Name. Dieser scheint im Laufe der vergangenen Jahrhunderte verloren gegangen zu sein. „Alle Kirchen und Kapellen werden in der Regel auf den Namen eines Patrons geweiht“, sagt Pastor Matthias Freytag. Meistens sei dies Christus oder ein Heiliger. „Aber der Patron der Alten Kapelle ist heute nicht mehr bekannt.“ Daher werde das fast 700 Jahre alte Gotteshaus nur noch Alte Kapelle genannt.

Mehrere Namen kommen in Betracht

Doch damit wollte sich Pastor Freytag nicht zufrieden geben und ist auf Spurensuche gegangen. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs hat er historische Unterlagen gesichtet – und ist dabei in der Tat fündig geworden. In alten Dokumenten finden sich Hinweise darauf, dass die Kapelle Maria geweiht worden sein könnte. „Außerdem gab es früher in der Kirche auch eine Glocke mit Mariendarstellung“, hat Freytag herausgefunden. Andererseits verweisen die historischen Namen der Länderei, die damals zur Kapelle gehörten, auch auf die Namen „Creutzwerder“ oder „Liebfrauen“.

Von daher gibt es nun zwar mehrere Hinweise auf den ursprünglichen Namen, aber keiner ist eindeutig. „Wir werden jetzt zusammen im Kirchenvorstand überlegen, welcher Name für die Kapelle sinnvoll ist“, sagt Freytag. Möglich seien die Varianten St.-Marien-, Liebfrauen-, Kreuz- oder Heilig-Kreuz-Kapelle. Dabei wäre die Bezeichnung St.-Marien-Kapelle allerdings wegen der Nähe zur Grasdorfer St.-Marien-Kirche eher ungeeignet. Da die Bezeichnung Alte Kapelle in Alt-Laatzen mittlerweile ein fester Begriff sei, wären auch Namen wie „Alte Kapelle zum (Heiligen) Kreuz“ oder „Alte Kapelle Unser Lieb Frauen“ möglich. „Ich wäre aber auch damit einverstanden, wenn die Kapelle keinen anderen Namen bekommt, sondern einfach weiter die Alte Kapelle heißt“, sagt Freytag. Entscheiden solle dies der Kirchenvorstand. Bis spätestens zur 700-Jahr-Feier im Jahr 2025 solle die Frage entschieden sein.

Pastor findet beim Aufräumen 440 Jahre alte Dokumente

Neben der Namenssuche für die Alte Kapelle beschäftigt Pastor Freytag auch die Frage nach der Herkunft eines historischen Buches. „Beim Aufräumen des Gemeindearchivs ist mir schon vor mehr als drei Jahren eine sogenannte Hauspostille in die Hände gefallen, eine Sammlung von Kurzpredigten, die auch zum Vorlesen in der Kirche bestimmt war“, berichtet er. Dieses Buch tauche in keiner Registratur der Immanuel-Gemeinde auf. Auf einem losen Zettel zwischen den Seiten steht „Hauspostille von 1580“. „Leider ist das Deckblatt herausgerissen, sodass eine genaue Datierung bisher nicht möglich war.“ Da das Buch rundherum angeschmort ist, vermutet er, dass es 1943 aus der brennenden Kapelle gerettet worden sein könnte. „Es heißt, dass damals ein Kruzifix und ein Buch aus der Kapelle geholt worden sind.“ Um das historische Buch zu schützen, liegt er nun unter klimatisch geeigneten Bedingungen im Landeskirchlichen Archiv. Dort soll es digitalisiert und restauriert werden.

Von Stephanie Zerm