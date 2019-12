Schwerer Unfall in Laatzen-Grasdorf: Ein 31-jähriger Polofahrer hat am Mittwochabend auf einer Kreuzung einen 53-jährigen Motorradfahrer übersehen. Dieser stürzte und kam schließlich schwer verletzt in eine Klinik. Die Hildesheimer Straße blieb bis etwa 20 Uhr teilweise gesperrt.