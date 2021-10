Laatzen-Mitte

Der SPD-Ortsverein Laatzen hat einen neuen Vorstand. Die Mitglieder wählten Patrick Mewes bei ihrer Versammlung am Mittwoch im Erich-Kästner-Schulzentrum zum neuen Vorsitzenden. Der 32-jährige Sozialdemokrat erhielt 38 Ja-Stimmen. Zwei Mitglieder enthielten sich. Mewes tritt die Nachfolge von Harald Zietz an, der nicht mehr für das Amt kandidiert hatte.

„Es hat mir viel Spaß gemacht, aber es sollte jetzt einen Bruch geben, damit Jüngere die Führung übernehmen“, sagte Zietz. Eigentlich hätte der Vorstand bereits Anfang des Jahres neu gewählt werden müssen. „Wegen Corona gab es aber kein Möglichkeit, Sitzungen in Präsenz abzuhalten“, sagte Zietz: „Deshalb waren auch keine Abstimmungen möglich.“

Der Ortsverein habe schließlich einen Termin nach den Kommunal- und Bundestagswahlen anvisiert. „Wir wollten den Vorstand nicht kurz vor den Wahlen auswechseln“, betonte Zietz, der auf einen erfolgreichen September zurückblickt. „Wir haben auf allen Ebenen gewonnen und stellen bis auf Ingeln-Oesselse alle Ortsbürgermeister und den Regionspräsidenten.“ Darüber hinaus ging die SPD auch aus der Bundestagswahl als stärkste Partei hervor.

Zur Galerie Patrick Mewes, Benjamin Schilller und Solke Rehmert stehen dem Ortsverein seit Mittwochabend vor.

„Die guten Ergebnisse sind ein Grund zur Freude“, sagte auch Mewes. Nach der Wahl sei aber auch vor der Wahl. „An den Ergebnissen der Konkurrenz wird deutlich was passiert, wenn man sich 16 Jahre auf Erfolgen ausruht.“ Der Vorstand des SPD-Ortsvereins habe seit langem angekündigt, den Prozess nur bis zu den Wahlen zu begleiten und den Weg dann für Jüngere freizumachen, „und zwar auch im Erfolgsfall“, betonte Mewes. „Das verdient Respekt und Anerkennung.“ Die Wahl zum Vorsitzenden sehe er als großen Vertrauensvorschuss.

Schiller und Rehmert werden Stellvertreter

Der selbstständige Unternehmensberater lebt inzwischen zwar in Hannover-Wülfel, ist aber in Alt-Laatzen aufgewachsen und weiter eng mit Laatzen verbunden. Nach dem Politik- und Volkswirtschaftslehrestudium in Göttingen arbeitete Mewes an der dortigen Georg-August-Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für deutsche und internationale Besteuerung. Seit März 2017 sitzt Mewes im Vorstand des SPD-Ortsvereins. 2019 übernahm er das Amt des Finanzbeauftragten.

Zu Mewes Stellvertretern wählten die Mitglieder Benjamin Schiller und Silke Rehmert. „Ich habe vor der Wahl mit allen gesprochen, denn wir verfolgen einen Plan“, sagte der Vorsitzende. Der Ortsverein wolle „sich vernünftig in der Arbeitsweise modernisieren, jüngere Leute ansprechen und zeigen, dass wir für Engagement stehen.“ Der 38-jährige Schiller stünde für den gewünschten Generationswechsel. Zudem ist er Vorsitzender des Ortsvereins Ingeln-Oesselse. Schiller wurde mit 38 Ja- und zwei Nein-Stimmen gewählt.

Ortsverein und Fraktion sollen zusammenrücken

Als weitere wichtige Ziele formulierte Mewes, dass Ortsverein und Fraktion wieder näher zusammenrücken, was sich mit der Wahl von Silke Rehmert in den Vorstand des Ortsvereins widerspiegele: Die 47-Jährigen Gleidingerin ist Vorsitzende der Fraktion und der Gruppe im Rat der Stadt. Rehmert wurde mit 36 Ja-Stimmen, sowie jeweils zwei Gegenstimmen und Enthaltungen gewählt.

Neue Schriftführerin des Ortsvereins ist die Rethenerin Nicole Meermann, den Rethener Niklas Arlt wählten die Mitglieder zum neuen Finanzbeauftragten. Insgesamt wurden bei der Wahl neun der 14 Posten im Vorstand neu besetzt. „Ich halte diesen Mix für sehr wichtig“, sagte Mewes. „Wir verstehen das Ergebnis als Zuspruch für die zukünftigen Pläne des Ortsvereins.“

Von Daniel Junker