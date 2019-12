Rethen/Koldingen

Bei diesem Unfall hatten die Beteiligten offenbar viel Glück: Ein Autoanhänger hat sich am Sonnabend auf der B 443 von der Kupplung eines Autos gelöst und selbstständig gemacht. Nach Polizeiangaben hatte sich ein 42-jähriger Autofahrer aus Neustadt den Pkw-Anhänger gemietet und war damit gegen 11.30 Uhr von Laatzen in Richtung Pattensen unterwegs. Auf Höhe der Flutbrücke zwischen Rethen und Koldingen löste sich der Anhänger dann plötzlich und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Lastwagen muss abgeschleppt werden

Offenbar war zu diesem Zeitpunkt relativ wenig Verkehr unterwegs, sodass andere Autofahrer nicht in den Unfall involviert wurden. Sowohl der Autofahrer als auch der 49-jährige Lastwagenfahrer aus Jeinsen blieben unverletzt. Allerdings entstanden sowohl am Anhänger als auch am Lkw erhebliche Schäden, die die Polizei in Summe auf 15.000 bis 20.000 Euro schätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Die Ursache für das Ablösen des Anhängers ist bislang unklar. Der Autofahrer gab laut Polizei an, er habe die Kupplung regulär einrasten lassen.

Der Verkehr auf der B 443 wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt, zeitweise musste die Bundesstraße gesperrt werden. Weil die Ölpumpe des Lastwagens beschädigt worden war, mussten die Ortsfeuerwehren aus Reden und Koldingen eine rund 30 Meter lange Ölspur abstreuen, die später von der Straßenmeisterei Sarstedt beseitigt wurde. Der Polizeieinsatz endete gegen 14 Uhr.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Laatzen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Johannes Dorndorf