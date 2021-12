Rethen/Koldingen

Wenn Wildtiere in Not sind, rückt bei Bedarf sogar die Feuerwehr aus – so geschehen am Sonntagnachmittag zur Stadtgrenze zwischen Laatzen und Pattensen. Auf einem Teich nahe der Bundesstraße 443 hatte ein Passant einen mutmaßlich verletzten Schwan entdeckt. Dem Foto eines Passanten zufolge hatte sich im Kopfbereich scheinbar ein Schnur verheddert. Der zweistündige Einsatz endete mit einer Überraschung.

Die Ortsfeuerwehr Koldingen war am Nachmittag als erstes alarmiert worden und mit Stadtbrandmeister Henning Brüggemann sowie drei weiteren Helfern zur Einsatzstelle ausgerückt, die auf Laatzener Gebiet liegt. Da die Feuerwehrleute vom Ufer aus nicht viel ausrichten konnten, forderten sie gegen 14.40 Uhr die Tierretter aus Rethen nach. Der Schwan ließ sich mit aufs Eis geworfenen Ästen aber nicht zum Aufstehen bewegen, sodass um 15.10 Uhr das Laatzener Rettungsboot sowie die Drehleiter nachgeordert wurden. Letzte wurde aber nicht benötigt, weil das Boot über eine Rampe ins oberflächlich größtenteils zugefrorene Wasser kam.

Die Feuerwehrleute kehrten von ihrem Rettungseinsatz ohne den anvisierten vermeintlich verletzten Schwan zurück. Quelle: Stadtfeuerwehr Laatzen

„Für die Kräfte war das sehr anstrengend, denn der Außenbordmotor schaffte es kaum, die Eisdecke zu durchbrechen“, erklärte Laatzens Feuerwehrsprecher Gerald Senft. „Das Boot ist ja kein Eisbrecher.“ Immer wieder musste mit Paddeln nachgeholfen und die Eisdecke mühsam aufgeschlagen werden. Kurz bevor das Boot den vermeintlich verletzten Vogel erreichte, sei der Schwan aufgestanden, etwas über das Eis gewatschelt und habe er sich für eine Runde in die Luft erhoben, berichtete Brüggemann. Nach einem kurzen Flug sei er in einiger Entfernung wieder auf dem Teich gelandet. Die Helfer hätten daraufhin umgehend kehrt gemacht, ihre Sachen gepackt und seien gegen 16.30 Uhr abgerückt.

Der Aufwand für die ehrenamtlichen Helfer am zweiten Weihnachtsfeiertag sei schon sehr groß gewesen, erklärten Laatzens Feuerwehrsprecher und Pattensens Stadtbrandmeister übereinstimmend. Die Entscheidung, ob und wie einem Wildtier geholfen werde, obliege der jeweils zuständigen Feuerwehr, betonte Brüggemann. Sollte es eine weitere Meldung bezüglich eines vermeintlich verletzten Schwanes in seinem Gebiet geben, werde zwar der Vogel weiterhin in Augenschein genommen. Sollte es sich dann aber um dasselbe Wildtier wie jetzt handeln, werde es keinen vergleichbaren Einsatz mehr geben.

Von Astrid Köhler