Laatzen/Pattensen/Sehnde

Die Grünen-Ortsverbände Laatzen, Pattensen und Sehnde haben sich auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Regionsversammlung geeinigt. Nominiert wurde der Alt-Laatzener Christian Hinrichs. Der 33-Jährige lebt seit sechs Jahren in der Region Hannover und forscht als Sozialwissenschaftler zu Themen wie Wohnungs- und Obdachlosigkeit und Armut in Städten.

Im Fall einer Wahl will sich der Laatzener insbesondere mit kommunaler Sozial- und Migrationspolitik beschäftigten. „Wohnen ist für viele Menschen heute die neue soziale Frage. Auch in der Region Hannover steigen die Mieten. Es gilt jetzt, politische Antworten auf dieses Marktversagen zu finden“, sagt der 33-Jährige. Dabei gehe es auch darum, präventiv zu handeln und kommunale Angebote für Menschen in Wohnungsnot auf die Lebenslagen der Betroffenen abzustimmen. So seien Frauen vielfach „verdeckt“ wohnungslos und fielen durch das soziale Netz.

Gekürt haben die drei Grünen-Stadtverbände ihre Kandidaten bereits im März. Auf den Listenplätzen zwei und drei folgen die Sehnderin Jana Bertram und der Laatzener Thomas Weber. Eine Wahlversammlung des Grünen-Regionsverband muss die Vorschläge noch bestätigen.

Von Johannes Dorndorf