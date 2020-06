Alt-Laatzen

Mit mehreren Hundert Liter Wasser hat die Ortsfeuerwehr Laatzen am Freitagnachmittag auf einen schmalen Grünstreifen der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen gespritzt. Unweit der Haltestelle Eichstraße waren gegen 14 Uhr auf einer Länge von etwa 30 Metern trockene Gräser und Pollen in Brand geraten.

Während der Löscharbeiten auf dem schmalen Streifen zwischen Fahrbahn und Stadtbahngleisen blieb die Hildesheimer Straße Richtugn Norden halbseitig gesperrt. Die Stadtbahnverkehr fuhren langsam an der Einsatzstelle vorbei. Gegen 14.35 Uhr konnte die Teilsperrung aufgehoben werden.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich die trockenen Pflanzenteile selbst entzündet haben.

Trockene Gräser und Pflanzenteile haben sich am Freitagnachmittag an der Hildesheimer Straße offenbar selbst entzündet. . Quelle: Gerald Senft

Von Astrid Köhler