Verwundert und enttäuscht hat ein Telefonat Erika Holzweg aus Laatzen zurückgelassen. Am Montag hatte sie versucht, im Seniorenpflegeheim Leinetal einen Platz zur Kurzzeitpflege für ihren Ehemann zu bekommen. Dieser leidet unter Parkinson und Demenz und befindet sich derzeit in der Pflegestufe zwei, eine höhere ist beantragt. Doch Holzweg wurde abgewiesen. Es seien keine Betten verfügbar, sagte man ihr. Dies führt zu Irritationen: Denn in unserem Bericht vom Montag hatte es geheißen, die Einrichtung Leinetal stelle sieben Zimmer für Geflüchtete zur Verfügung. Gibt es also doch freie Betten?

Ukrainer sind in Wohngebäude untergebracht

„Ich wollte einen Platz für vier bis sechs Wochen, um eine kurzzeitige Erleichterung für mich zu bekommen, und meinen Mann dann wieder nach Hause holen“, sagt Holzweg. Die Absage habe sie so hingenommen. Doch eine Erklärung habe sie nicht erhalten. Die Vermutung liegt zunächst nahe, dass alle freien Betten nun mit Geflüchteten aus der Ukraine belegt seien.

Das ist jedoch ein falscher Rückschluss, wie sich nun herausstellt. So betont Heimleiter Volker Lange auf Nachfrage: „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Menschen aus der Ukraine sind in zwei Wohngebäuden mit Personalunterkünften untergebracht.“ Statt der sieben Zimmer seien mittlerweile acht belegt – mit elf Personen. Acht von ihnen seien bereits am Freitag vergangener Woche eingetroffen, drei weitere hätten am Montag schon um 6 Uhr morgens vor der Tür gestanden. Die Wohnungen liegen jeweils im zweiten Obergeschoss der Häuser und sind mit Kochgelegenheiten und Bädern ausgestattet. Zudem seien noch Waschmaschinen installiert und die Gebäude mit WLAN nachgerüstet worden, damit die Kriegsflüchtlinge Kontakt zu ihren Angehörigen halten können.

Wohnraum auch für Geflüchtete: Von den vier separaten Gebäuden auf dem Gelände des Seniorenpflegeheims Leinetal in Grasdorf sind die hinteren beiden an die Wahrendorffschen Kliniken vermietet. In den beiden vorderen Häusern gibt es im Obergeschoss mehrere Wohneinheiten für ausländische Pflegekräfte, die zuletzt leer standen und in denen nun Kriegsflüchtlinge untergebracht sind. Quelle: Astrid Köhler

Lange freut sich, dass er helfen kann. Gern würde er sogar noch mehr Betten anbieten, denn auch im Heim seien welche frei. Doch genau hier liegt das Problem in zweierlei Hinsicht. Laut der Heimaufsicht der Region Hannover sollen sich nach Langes Aussage die Bewohner nicht mit den Geflüchteten mischen, um den Heimalltag der Senioren nicht zu stören. „Das ist ein Unding. Wir lassen also die Menschen lieber draußen stehen“, sagt der Heimleiter wütend. Dafür habe er kein Verständnis. In solchen Notsituationen müsse ein Umdenken einsetzen.

50 Prozent examinierte Kräfte sind Vorschrift

Doch auch mit Pflegebedürftigen dürften die noch freien Betten nicht belegt werden. Grund ist der Personalschlüssel. „Einrichtungen wie unsere müssen 50 Prozent examinierte Kräfte beschäftigen, und die Heimaufsicht schaut da jetzt genau hin: Hat man auch nur 48,9 Prozent, ist es uns verboten, neue Personen aufzunehmen“, erläutert Lange. Seiner Einschätzung nach ist diese Vorschrift nicht realistisch. Denn das Pflegeheim Leinetal sei personell gut aufgestellt. „Wir können unsere Leute gut versorgen und könnten das auch, wenn alle Betten belegt wären.“

Darunter zu leiden haben letztlich Menschen wie Erika Holzweg und ihr Mann. Das Ehepaar muss nun weiter nach einem Pflegeplatz suchen. Sie habe mittlerweile beim Margarethenhof angefragt, sagt Holzweg. Dort habe man aber erst später einen Platz frei.

Von Sarah Istrefaj