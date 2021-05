Laatzen-Mitte

Er hat alle Türen dicht gemacht, kaum jemanden rein- und rausgelassen. Gemeinsame Veranstaltungen waren tabu, Maskentragen, Abstandhalten und Hände desinfizieren dafür Pflicht. Fast ein Jahr lang hat Adrian Grandt dafür gekämpft, das Coronavirus von den mehr als 300 Bewohnern des Seniorenheimes Victor’s Residenz in Laatzen-Mitte fernzuhalten. Doch dann steckt sich der Direktor der Pflegeeinrichtung selbst mit der britischen Variante von SARS-CoV-2 an – so wie auch sein Lebenspartner, der hannoversche Kinderarzt Thomas Buck. Mehr als drei Wochen bangt er um sein Leben – und darum, keinen der Senioren angesteckt zu haben. Im Interview spricht der 46-Jährige über seine schwere Erkrankung, seine Sorge um die Heimbewohner und überfällige Lockerungen für Geimpfte in den Heimen.

Herr Grandt, Sie müssen als Pflegeheimdirektor ja inzwischen Spezialist in puncto Corona-Prophylaxe sein. Wie kam es, dass Sie sich selbst damit angesteckt haben?

Ich habe mich bei meinem Lebenspartner infiziert, der sich bei einem jungen Patienten angesteckt hatte. Und zwar obwohl er eine FFP2-Maske getragen und seine Praxisräume ständig gelüftet hat. Als wir erfahren haben, dass er positiv ist, haben wir unser Haus geteilt und drinnen Masken getragen. Aber da war es schon zu spät. Ich habe noch am Abend gegen 23 Uhr einen Corona-Test gemacht. Der war negativ. Doch schon vier Stunden später schnappte ich nach Luft. Als ich dann noch einmal einen Test machte, war innerhalb von wenigen Sekunden der positive Teststreifen da.

Waren Sie zu dem Zeitpunkt nicht schon gegen Corona geimpft?

Ja. Aber die Impfung war erst drei Tage her. Dadurch hat es mich besonders hart erwischt. Mein Körper kämpfte schon gegen den Erreger, hatte aber noch keinen Immunschutz. Erst nach sieben Tagen liegt dieser bei etwa 50 Prozent. Außerdem hatten wir die britische Variante, die enorm ansteckend ist.

Sind Sie ins Krankenhaus gefahren?

Nein, mein Lebenspartner und ich wollten nicht getrennt werden. Wir haben uns so gut wir konnten gegenseitig geholfen. Nur unser Hund musste evakuiert werden, da wir nicht mehr raus konnten. Freunde haben ihn abgeholt und versorgt.

Welche Symptome hatten Sie?

Ich hatte 16 Tage lang über 40 Grad Fieber, Husten, Herzbeschwerden und Atemnot. Außerdem habe ich nichts mehr geschmeckt und gerochen. Mein Lebenspartner und ich waren so geschwächt, dass wir es kaum in die Küche geschafft haben.

Wer hat Sie versorgt?

Freunde haben für uns eingekauft und die Lebensmittel draußen an den Gartenzaun gestellt. Manchmal haben Sie auch etwas für uns gekocht. Die Zuwendung aus unserem Freundeskreis war für uns die beste Medizin.

Was war das Schlimmste für Sie in dieser Zeit?

Die Angst, dass einer von uns es nicht überlebt. Wir hatten schon über unsere Beerdigungen gesprochen. Denn Corona ist äußerst tückisch. Nach sechs Tagen geht es einem meist etwas besser. Aber der Höhepunkt der Infektion kommt erst nach zehn Tagen, sodass dann wieder eine Verschlechterung eintritt. Ich wünsche niemandem, über einen so langen Zeitraum Angst um sein Leben zu haben. Außerdem hatte ich große Angst um meine Senioren. Meine größte Sorge war, die Heimbewohner angesteckt zu haben.

Und haben Sie das?

Nein, zum Glück nicht. Bis auf einen älteren Herren, der neu zu uns kam und zu diesem Zeitpunkt schon infiziert war, hat keiner unserer Bewohner das Virus bekommen.

Ihre Corona-Erkrankung war Ende Januar, Anfang Februar. Geht es Ihnen jetzt wieder gut?

Mir geht es wesentlich besser. Ich kann wieder sprechen, ohne dass mir die Luft wegbleibt, auch wieder ein paar Treppen steigen. Aber mein Herzschlag ist wegen der Lungenschädigung immer noch zu schnell.

Wie haben die Heimbewohner auf Ihre Erkrankung reagiert?

Als ich nach fünf Wochen wieder zur Arbeit kam und noch sehr schlapp war, haben Sie mir Mut gemacht. Manche haben dafür die Worte verwendet, die ich selber auf einem Transparent außen am Haus anbringen ließ: ‚Alles’ wird gut. Das hat mich sehr gerührt.

Wie geht es den Bewohnern nach mehr als einem Jahr mit Corona-Beschränkungen?

Die Einschränkungen haben bei ihnen und auch bei den Mitarbeitern Spuren hinterlassen. Ich habe mich zeitweise gefühlt, als würde ich ein Gefängnis verwalten und keine Seniorenresidenz. Wir haben aufgepasst, dass die Bewohner nicht rausgehen und dass keiner reinkommt, dass alle voneinander Abstand halten und bloß nicht singen. Altenpfleger sind in dieser Zeit zu Wachmännern und Wachfrauen geworden.

Können die Senioren die Restriktionen nachvollziehen?

Es ist schwer, sie ihnen begreiflich zu machen. Viele sind zu uns gezogen, weil sie einsam waren. Durch die Vorsichtsmaßnahmen waren sie auch bei uns sozial isoliert. Sie konnten keinen Besuch bekommen, es gab keine gemeinsamen Aktivitäten und sie durften nicht zusammen essen. Es ist schwer, jemandem zu sagen, dass er warten muss, bis das alles wieder möglich ist, wenn er keine Zeit mehr zum Warten hat. Manche sind verstorben, ohne dass es wieder Lockerungen gab. Die anderen haben blaue Flecken auf der Seele und sind nicht mehr die, die sie waren. Manche sind wie verwelkt.

Was wünschen Sie sich für Ihre Heimbewohner?

Nachdem 98 Prozent geimpft sind, wünsche ich mir, dass es jetzt auch Lockerungen gibt. Es ist schwer vermittelbar, dass sie trotz der zweifachen Impfung immer noch Masken tragen und Abstand voneinander halten müssen.

Das dürfen Heimbewohner alles noch nicht Obwohl fast alle Bewohner in Victor’s Residenz zweimal geimpft sind, müssen sie nach wie vor im Haus Masken tragen und Abstand voneinander halten: So sehe es die Corona-Verordnung des Landes vor, berichtet Direktor Adrian Grandt. Aus dem gleichen Grund gebe es noch keine Gesangstreffen und andere Veranstaltungen in Gruppen. Besucher müssen sich vorher anmelden und dürfen nur mit einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder zwei Corona-Impfungen das Haus betreten. Auch bei Geburtstagen und anderen Anlässen darf immer nur ein Gast pro Person ins Haus kommen. Dabei muss die Maske durchgängig getragen werden. Mit Besuchern zusammen etwas zu essen oder zu trinken, sei den Heimbewohnern laut Verordnung ebenfalls nicht erlaubt. Das Café in Victors Residenz ist seit mehr als einem Jahr geschlossen. Im Restaurant sitzen die Senioren seit 14 Monaten getrennt voneinander, aus Sicherheitsgründen und wegen der Abstände finden die Mahlzeiten in zwei Gruppen statt. zer

Von Stephanie Zerm