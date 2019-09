Laatzen-Mitte

Laute Sprüche hallen durch Leine-Center, gefolgt von Jubel und Gesang. „Wir sind die Menschen, die sich einmal um Sie kümmern werden!“ „So sehen Pfleger aus!“ „Wir sind stolz auf unseren Beruf!“ „Wir sind nicht die Menschen, über die immer alle meckern!“ Mit solchen Ausrufen haben rund 60 Pfleger, aber auch andere Mitarbeiter und sogar Bewohner der Victor’s Residenz Margarethenhof bei einem Flashmob auf ihren Beruf aufmerksam gemacht.

Angeführt vom Residenzdirektor Adrian Grandt, der sich für die Aktion mit einem Megafon ausgestattet hatte, zogen die Mitarbeiter vom Seniorenpflegeheim über die Mergenthalerstraße, über den Leineplatz, durch die Laatzener Einkaufspassage und sogar in die Geldautomatenhalle der Sparkasse. Viele Passanten blieben stehen und warfen verwunderte Blicke auf die umherziehende Menge. Einige quittierten die Aktion, die unter dem Motto „Proud to Care“ („Stolz zu pflegen“) stand, mit Beifall, andere suchten das Gespräch mit den Mitarbeitern.

„Es fehlt an Unterstützung für unseren Beruf “

„Wir wollen das Bild der Pflege in ein positiveres Licht setzen“, begründete Grandt die etwa einstündige Aktion, die vom Center unterstützt wurde. „Wir hoffen, dass sich die Situation in der Pflege verbessert und sich wieder mehr Menschen dafür entscheiden, diesen wunderbaren Beruf zu ergreifen“, machte er deutlich. „Die Medien haben in den vergangenen Jahren viele negative Aspekte beschrieben, die mit der schlechten Besetzung in der Pflege zu tun haben. Damit haben sie viele verunsichert, diesen Beruf zu ergreifen.“

Anders als oft beschrieben, verdienten die Menschen in der Pflege recht gut. „Der Beruf ist natürlich anstrengend und verlangt viel Einsatz. Trotzdem ist es ein wunderschöner Beruf. Näher an den Menschen kommt man nicht ran.“ Grandt hofft, dass sich 2020 andere Einrichtungen der Aktion anschließen.

