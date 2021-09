Laatzen

Die Planungen für den Radverkehr auf der Hildesheimer Straße gehen in die nächste Phase: Am Mittwoch, 8. September, werden im Verkehrswendeausschuss des Rates die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für den Grasdorfer Bereich der Hildesheimer Straße vorgestellt.

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen dem Ginsterweg und der Abzweigung zur Erich-Panitz-Straße. Bei der gleichen Sitzung sollen die Ergebnisse einer Bürgerumfrage zum Thema Carsharing und E-Mobilität in Laatzen vorgestellt werden. In einem weiteren Vortrag geht es um die Rahmenbedingungen für die Ladeinfrastruktur in Laatzen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums.

Von Johannes Dorndorf