Ingeln-Oesselse/Grasdorf

„Slam deine Welt“: Unter diesem Motto haben rund 40 Kinder der Grundschulen Ingeln-Oesselse und Grasdorf in der St.-Nicolai-Kirche in Ingeln-Oesselse an einem Poetry Slam teilgenommen. Dabei präsentierten die je 20 Schüler aus den beiden Stadtteilen vor etwa 150 Zuhörern ihre selbst geschriebenen Kurztexte zu Alltagsthemen, die sie beschäftigen.

In jeweils dreitägigen Workshops hatten sich die Teilnehmer eingestimmt –mit Rapper Spax aus Hannover und seiner Ehefrau Hilke Vollmann sowie Lorenz Seherr.

Poetry Slam : Schüler schreiben Texte selbst

„Wir haben dazu nach dem Prinzip fordern und fördern mit den Grundschülern über ihre Lebenswelten, ihre Gedanken und Meinungen gesprochen“, sagte Spax. Aus diesen ganz persönlichen Ideen haben die Viertklässler eigene Texte entwickelt. Da ging es unter viel Applaus um die Natur und die Umwelt, Zeit sowie Landwirte und ihre Hunde, aber auch das Thema Krieg und das gegen Angst hilfreiche Superheldenkostüm unter der Tagesbekleidung.

Das Poetry Slam-Projekt wird im Programm „Demokratie leben“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit rund 8000 Euro gefördert und von der Stadt Laatzen sowie der Kinder- und Jugendkreativschule Jukus unterstützt. Aus Filmmaterial der Workshops und der Poetry Slam-Aktion in der Kirche wird ein etwa zehnminütiges Video erstellt und allen Beteiligten – von den Schulen bis zur Stadt – zur Verfügung gestellt.

Fortsetzung im Jahr 2020?

„Wichtig ist für die Kinder nicht so sehr der literarische Wettbewerb selbst, sondern viel mehr zu lernen, die eigenen Gedanken auszudrücken und sich mit anderen darüber auszutauschen“, sagte Ilse Engelke von der städtischen Koordinierungsstelle des Projektes „Demokratie leben“. Und fügte hinzu, dass sie auf eine Fortsetzung in einer weiter entwickelten Form im nächsten Jahr hoffe.

Zur Galerie Slam deine Welt: Unter diesem Motto haben Grundschüler aus Ingeln-Oesselse und Grasdorf ihre eigenen Texte dargeboten.

Lesen Sie auch:

Zirkus gastiert in Grundschule Grasdorf

Ingeln-Oesselse erhält erst 2022 Ganztagsgrundschule

Von Torsten Lippelt