Mit den Ferien endet auch die Sommerpause, die der politische Betrieb in Laatzen in den vergangenen sechs Wochen eingelegt hat. Im Kinder- und Jugendhilfeaussschuss geht es am Dienstag, 20. August, um unbegleitete und minderjährige Flüchtlinge: Geplant ist ein mündlicher Bericht über die Arbeit mit den jungen Menschen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Weitere Themen sind die Weiterführung der Großtagespflegestelle Wichtelhöhle neben der Albert-Einstein-Schule sowie das Problem, die Kinder haben, wenn Unterhaltspflichtige nicht zahlen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Raum 503 des Rathauses.

Wirtschaftsausschuss spricht über die VHS

Am Montag, 26. August, steht dann im Laatzener Wirtschaftsausschuss der Jahresabschluss der Leine-Volkshochschule für 2018 zur Diskussion. Ob im öffentlichen Teil über die Abberufung des Geschäftsführers gesprochen wird, ist unklar. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Raum 503 des Rathauses. Bereits um 10 Uhr am Vormittag tagt der Laatzener Seniorenbeirat, um unter anderem über die geplante Bestellung eines Behindertenbeauftragten sowie über Berichte aus den Arbeitsgruppen zu sprechen. Das Gremium tagt im Mehrzweckraum 1.2 des Stadthauses.

