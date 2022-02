Ingeln-Oesselse

Wer mit dem Fahrrad zwischen Gleidingen und Ingeln-Oesselse unterwegs ist, muss insbesondere nachts gut auf den Weg achten. Auf Höhe der Windräder werden an der Kreisstraße immer wieder E-Roller des Betreibers Bolt so abgestellt oder abgelegt, dass sie auch schon mal quer auf dem Weg oder im Straßengraben liegen. Dass sich die Nutzer ausgerechnet diese Stelle aussuchen, hatte einen guten Grund: Auf Höhe der Windräder endete bislang der Fahrbereich, daher der ungewöhnliche Stellplatz. Nun hat der Ortsrat von Ingeln-Oesselse das Thema auf die Agenda genommen – und Betreiber Bolt hat tatsächlich reagiert.

Ausgangspunkt der Diskussion bei der jüngsten Ortsratssitzung war ein Einwurf von Benjamin Schiller, SPD-Abteilungsvorsitzender in Ingeln-Oesselse. „Aus meiner Sicht sind die E-Scooter ein großes Ärgernis“, sagte der Sozialdemokrat, der bei dem Problem für eine gesamtstädtische Lösung warb. „Ich sehe den Nutzen auch nicht. Ich sehe wenig Leute mit E-Scooter durch Ingeln-Oesselse fahren.“

Scooter schließen Lücke beim ÖPNV

Till Hey (CDU) widersprach dem: „Ich kenne viele, die mit dem Scooter fahren, statt die drei bis vier Kilometer über den Berg zu laufen.“ Gerade abends, wenn die Busse nicht oder nur selten führen, seien E-Scooter eine gute Lösung, um die Lücke im öffentlichen Nahverkehr zu schließen. Das Problem seien nicht die Scooter, sondern die Nutzer. „Wir müssen die Nutzer ermutigen, besser damit umzugehen“, sagte Hey. Konkret schlug er vor, eine allgemein zugängliche Fläche als Scooter-Parkplatz auszuweisen – zum Beispiel auf Höhe der St.-Nicolai-Kirche –, „damit die Treiber sie einsammeln können und sie nicht überall wild herumliegen.“

Auch im Graben landen immer wieder E-Roller. Quelle: Johannes Dorndorf

Warum immer wieder Scooter an der Kreisstraße herumliegen, erläuterte Felix Habicht (SPD) im Ortsrat. Einziger Betreiber von E-Mietrollern für den Weg nach Ingeln-Oesselse sei derzeit Bolt – und deren Bereich endete bislang an den Windrädern. „Es gibt auch das Problem, dass die freigeschaltete Zone bei den Windrädern nur ein schmaler Korridor ist.“ Der Roller erkenne manchmal nicht, ob er innerhalb oder außerhalb der erlaubten Zone ist. „Ich habe schon 15 Minuten rumgeschoben, bis das GPS angezeigt hat, dass ich wieder in der Zone bin“, sagte Habicht. Denn das Abstellen außerhalb des Bereichs kostet 10 Euro. Es sei für ihn ärgerlich, dass die Zone bislang nicht bis zum Ort reichte. „Wenn man den E-Scooter abstellt, muss man noch 300 bis 400 Meter bis zum Ort laufen.“

„Das ist eine Gefahrenquelle“, sagte Gundhild Fiedler-Dreyer (CDU) und sah auf jeden Fall Handlungsbedarf. „Wenn ich da morgens losfahre, sehe ich, dass die Roller auf dem Weg nach Gleidingen einfach auf den Bürgersteig geschmissen werden“, sagte die Ingelnerin. Roller, die auf dem Feld abgelegt würden, könnten zudem bei Mähmaschinen Schäden verursachen. Habicht vermutete hingegen, dass die Roller nicht mutwillig hingeworfen werden, sondern wegen der teils starken Böen am Meerberg umkippen. „Am besten wäre uns geholfen, wenn die Zone vergrößert würde, sodass man die E-Scooter im Ort abstellen kann. Dann wäre er auch attraktiver und könnte auch von Älteren genutzt werden.“

Bolt hat Einzugsbereich geändert

Tatsächlich hat Bolt auf den Vorstoß der Ortsratsmitglieder reagiert – und zwar kurzfristig: Wie das Unternehmen am Freitag auf Anfrage mitteilte, ist der befahrbare Bereich seit Donnerstag geändert. „Auf Wunsch der Stadt Laatzen hat Bolt das Geschäftsgebiet in diesem Bereich ausgeweitet“, erläutert ein Unternehmenssprecher. Zudem würden falsch abgestellte oder umgekippte E-Scooter „innerhalb des Betriebsablaufs“ durch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgerichtet oder umgestellt. Wer Fahrzeuge melden möchte, kann dies per E-Mail an Germany-rentals@bolt.eu oder unter Telefon (030) 568373989 melden. „Diese werden dann innerhalb weniger Stunden von unserem Team vor Ort entfernt“, heißt es bei Bolt.

Von Johannes Dorndorf