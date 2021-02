Laatzen

Videokonferenzen sind während der Pandemie das Mittel, um demokratische Prozesse wie öffentliche Gremiensitzungen trotz Kontaktverboten am Laufen zu halten. In Laatzen kommen Ausschussmitglieder und Ortsräten seit Januar nur noch vor den Bildschirmen zusammen. Doch auch wenn das von der Stadt gewählte Format viele Vorteile bietet und Zuspruch findet, gibt es auch kritische Stimmen.

Längst nicht alle Bürger verfügten über das nötige technische Equipment oder Wissen, um an den Sitzungen teilzunehmen, sagt Fred Warnke vom Seniorenbeirat Laatzen. Wer bis zuletzt mit Abstand und Maske dorthin kam, bleibe nun außen vor. Anders als die Gremienmitglieder haben Zuschauer keine Möglichkeit, die für Notfälle bereitgestellten Rechner im Rathaus zu nutzen. Die Stadt begründet dies mit dem Kontaktverbot.

Damit nicht genug, bereitet auch das bei den Sitzungen genutzte Programm Microsoft Teams einigen große Problemen, wie der blinde und technikaffine CDU-Ratsherr Olaf Lichy erklärt. Im Vergleich zu anderen Konferenzprogrammen sei Teams umständlich zu bedienen und in puncto Barrierefreiheit veraltet. „Teams ist in einer Art und Weise für Blinde aufgebaut, wie es vor sechs Jahren üblich war“, sagt der Gleidinger.

15 Sekunden um das Mikrofon zu aktivieren

Um das Mikrofon zu aktivieren, müsse er beispielsweise erst mehrere Schalter durchtappen und dann binnen einer Sekunde auf die Sprachausgabe reagieren, sonst ist es zu spät. Etwa 15 Sekunden seien nötig, um das Mikrofon einzuschalten. Zudem beanspruche das Microsoft-Programm viel Speicherplatz auf seinem Mac-Rechner. Er könne die Sitzungen daher nicht von zu Hause verfolgen, sondern müsse zum Rathaus fahren.

Mit seiner Kritik sei er nicht allein, betont der sozial- und behindertenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Neben Behinderten hätten auch Sehende negative Erfahrungen mit dem Programm gemacht, so Lichy. Tatsächlich hatte Ratsherr Dirk Weissleder (FDP) im Stadtentwicklungsausschuss über massive technische Probleme mit Teams geklagt und öffentlich – zugeschaltet per Telefon – über dessen „derart komplexes System“ geschimpft. Lichy bündelte die Kritik und forderte die Stadt jüngst auf, für öffentliche Sitzungen kurzfristig auf ein aus Sicht von Behinderten barriereärmeres Videotool wie Zoom umzusteigen.

„Die Stadt plant tatsächlich, alternative Videokonferenzprogramme auszuprobieren“, bestätigte Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Er wies aber auch darauf hin, dass es viele positive Rückmeldungen auf Teams gegeben habe. Kurzfristig sei die Umstellung aber nicht möglich, sondern erst „zu einem späteren Zeitpunkt in der aktuellen epidemischen Lage“.

Sitzung bis Ostern ausschließlich online?

Wie lange in Laatzen noch ausschließlich online getagt wird, ist ungewiss und hänge von der Entwicklung der Corona-Lage in der Region ab, so Brinkmann: „Die Verwaltung stellt sich aber darauf ein, dass die Sitzungen bis Ostern davon betroffen sein können.“ Sobald wie möglich werde zu den Präsenzsitzungen zurückgekehrt.

Immerhin gebe es in Laatzen eine Möglichkeit, weiter öffentlich zu diskutieren, sagen Vertreter von CDU und SPD. Mehrere äußerten sich zufrieden über Onlinesitzungen und werben sogar dafür, diese über das Lockdown-Ende fortzusetzen: als Ergänzung zu den Präsenzveranstaltungen, als sogenannte Hybrid-Sitzung.

Anfangs sei es Neuland gewesen, doch die Ehrenamtlichen gewöhnten sich daran, von Wohn- und Arbeitszimmer aus Sitzungen zu verfolgen, mit zu diskutieren und abzustimmen, sagte die stellvertretende CDU-Stadtverbandsvorsitzende Silke Schönecke, die für die Fortsetzung des Angebots nach der Pandemie ist. Auch Zuhörer könnten Wege sparen und sich einfach zuschalten, was die Teilnehmerzahl steigere.

„Unsere Sitzungen werden von erheblich mehr Interessierten besucht als die vorherigen Präsenzsitzungen“, sagt der von dem Onlineangebot gleichfalls angetane Peter Hellemann (SPD). „Wann haben denn schon einmal fast 40 Personen an einer Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses teilgenommen?“ Die Technik funktioniere im allgemeinen gut und bei vereinzelten Konflikten stehe die Stadtverwaltung aufmerksam und hilfreich zur Seite.

Die Ingeln-Oesselser Ratsfrau Gundhild Fiedler-Dreyer sieht in Onlinesitzungen auch eine Chance, mehr Ehrenamtliche für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Niemand müsse mehr das Haus verlassen und die Kinderbetreuung werde vereinfacht.

Zwei Ortsräte tagen diese Woche

Als nächstes tagen am Montag, 8. Februar, der Ortsrat Gleidingen und am Dienstag, 9. Februar, ebenfalls ab 18 Uhr der von Ingeln-Oesselse. Der Link zum virtuellen Konferenzsaal ist wie üblich erst am jeweiligen Sitzungstag auf der Internetseite der Stadt unter www.laatzen.de zu finden.

Von Astrid Köhler