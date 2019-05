Politik will Tabakautomaten aus Stadtbild verbannen

Laatzen Laatzen - Politik will Tabakautomaten aus Stadtbild verbannen Laatzens Ratspolitiker wollen die Tabakwerbung und die Zahl der Zigarettenautomaten im Stadtgebiet einschränken – und anderem durch einen Verzicht solcher Anzeigen auf eigenen Flächen. Die Stadtverwaltung sieht allerdings teils rechtliche Probleme und erwartet finanzielle Einbußen für die Kommune.

Laatzens Ratspolitiker möchten weniger Zigarettenautomaten im Stadtbild - insbesondere in Nähe von Schulen. Der Automat an der Eichstraße in Alt-Laatzen steht nur rund 150 Meter von der Grundschule entfernt. Quelle: Johannes Dorndorf