Laatzen-Mitte

Zerstörte Fenster, Graffiti, Scherben von zerschlagenen Flaschen, Reste von Grillpartys: Der Vandalismus an den weiterführenden Schulen in Laatzen hat zuletzt überhandgenommen. Allein für die Beseitigung der Glasschäden an der Albert-Einstein-Schule hat die Stadt Laatzen im vergangenen Jahr 50.000 Euro ausgegeben, im Vorjahr waren es 14.000 Euro. Politik, Vertreter der Schulen und der Stadtverwaltung diskutieren deshalb schon seit Längerem darüber, wie Abhilfe geschaffen werden kann.

Nun hat die Stadtverwaltung ein Konzept für beide Laatzener Schulzentren vorgelegt, das die Zerstörung und die Störungen des Schulbetriebs minimieren sollen. Der Plan sieht vor, die Albert-Einstein-Schule mit Ausnahme des Bereichs vor dem Haupteingang komplett einzuzäunen. Dabei würden die bestehenden Zäune, die beispielsweise zwischen AES-Parkplatz und Schulgelände sowie am Sportplatz bestehen, entsprechend verlängert und andere neu gezogen. Für den Zugang zur Schule blieben dann der Haupteingang sowie fünf Eingangstüren- und tore.

Die Tore sollen dann während der Schulzeit – von der ersten großen Pause bis etwa 15 Uhr – geschlossen werden, sodass Unbefugte das Schulgelände nicht mehr betreten können. Auch abends ab 20 Uhr blieben die Tore zu, der Zugang für Sportvereine und andere Nutzer der Sporthallen sei allerdings auch danach gewährleistet, versichert die Stadtverwaltung.

Tore regeln Zugang zum EKS-Gelände

Am Erich-Kästner-Schulzentrum müssten wegen der riegelförmigen Neubebauung lediglich einige Tore aufgestellt werden, um den Zugang beschränken zu können: Geplant sind solche Tore an den Durchgängen zwischen den drei künftigen Gebäuderiegeln, von denen bislang nur der Oberschultrakt steht. Der Durchgang verbindet den heutigen EKS-Parkplatz mit den Sporthallen, den Pausenbereichen und Sportplätzen auf der Rückseite der im Bau befindlichen Gebäude. Mit Toren verschließbar wären dann außerdem die beiden Enden des Gehweges, der hinter dem Schulzentrum entlang von der Wülferoder Straße bis zur Pestalozzistraße führt. Auch der Sportplatz, der künftige Werkhof der Oberschule sowie der Sportplatz sollen solche Tore erhalten.

Die Oberschule am Erich-Kästner-Schulzentrum wird noch um zwei weitere Gebäudeteile ergänzt. Unter dem Mitteltrakt, der sich links an das Gebäude anschließt, ist ein Durchgang geplant, der mit einem Tor verschlossen werden kann. Quelle: Johannes Dorndorf

Mit dem Konzept ist es möglich, während des Schulbetriebs einen insbesondere für die „jüngeren Jahrgänge eigenen, schulinternen Bereich zu schaffen“, heißt es im städtischen Konzept für die EKS. Nach Unterrichtsschluss könne der neue Schulhof dann öffentlich genutzt werden, Schluss wäre wie bei der AES abends ab 20 Uhr. Noch zu klären wäre allerdings, wie es in den Ferien sowie an Wochenenden und Feiertagen aussieht: Durch die Hausmeister sei dies nicht immer zu gewährleisten. „Ob und mit welchem Aufwand ein externer Schließdienst eingesetzt werden sollte, könnte später bei Bedarf noch geprüft werden“, heißt es im Konzept.

Mehrheitsgruppe will Alternativen klären

Eigentlich sollte der Schulausschuss der Stadt Laatzen jetzt grünes Licht für die Pläne geben. Die Mehrheitsgruppe SPD, Grüne und Linke hat die Entscheidung jedoch verschoben – zum Ärger von Lehrer- und Schülervertretern. Die Ratsgruppe begründet dies mit einer Reihe noch offener Fragen. So solle die Stadtverwaltung prüfen, welche Effekte jeweils eine Videoüberwachung, der Einsatz eines Sicherheitsdienstes oder von Streetworkern, eine abschreckende Beleuchtung und eine Umfriedung durch eine Hecke anstelle eines Zauns jeweils hätten. Auch die Effektivität, die Höhe und das Material des geplanten Zaunes will die rot-rot-grüne Ratsgruppe geklärt wissen.

„Wir nehmen die Problemlage und die Sorgen und Nöte der Schulen ernst“, versicherte SPD-Ratsfrau Luisa Oyen im Schulausschuss. „Aber wir sind interessiert, dass wir eine Lösung finden, die dann auch wirkt.“ So hätten sich die Ratspolitiker vor kurzem mit Vertretern des Landespräventionsrats und des Deutschen Präventionsrats ausgetauscht. „Die Experten sagen, dass es Beispiele dafür gibt, dass Zäune das Problem schlimmer machen.“

Lehrer, Eltern und Schüler wollen zeitnahe Lösung

Lehrervertreter David Freyer vom Erich-Kästner-Gymnasium zeigte sich über die Verzögerung enttäuscht. „Wir haben schon vor einigen Jahren darüber diskutiert, Kameras und Streetworker einzusetzen. Das sind aber nur punktuelle Lösungen“, sagte Freyer. Er plädierte für die Einzäunung als „Grundvoraussetzung“ für eine Eindämmung des Problems. „Bei uns kommt es so an, dass etwas herausgehört werden soll, was eigentlich schon seit vielen Jahren diskutiert worden ist.“

Schülervertreter Henrik Ohm sprach sich ebenfalls für eine zeitnahe Umsetzung der Pläne aus. Die EKS-Schülervertretung habe sich schon vor langer Zeit mit dem Thema befasst. „Es kann nicht sein, dass das Thema wieder über mehrere Jahre im Sande verläuft.“ Ähnlich äußerte sich Elternvertreterin Nadine Abmeyer: „Ich verstehe nicht, warum jetzt etwas geklärt werden muss, wenn wir das Thema schon mehrere Jahre auf dem Tisch haben.“

Oyen erwiderte, dass das Thema zumindest hinsichtlich der AES-Vorschläge noch nicht politisch diskutiert wurde. „Das Problem ist, dass man sicher sein muss, dass ein Zaun wirkt“, sagte die Sozialdemokratin. Die politischen Fraktionen im Schulausschuss einigten sich geschlossen darauf, die Antworten auf den rot-rot-grünen Fragenkatalog abzuwarten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Vertreter von Lehrern, Eltern und Schülern stimmten dagegen.

Von Johannes Dorndorf