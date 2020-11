Gleidingen

Mit einem Großaufgebot und Dutzenden Kräften ist die Polizei seit den frühen Morgenstunden in Gleidingen im Einsatz. Die Beamten haben Räume an der Hildesheimer Straße in der Ortsmitte durchsucht. Laut Zeugenaussagen soll es auch eine Festnahme gegeben haben. Offiziell bestätigt ist diese aber nicht. Die Polizei hüllt sich derzeit noch weitestgehend in Schweigen. Nur soviel: Der Einsatz sei keine Übung und es habe „Hinweise“ gegeben, denen nachgegangen werden musste, teilte ein Sprecher mit. Für weitere Angaben verwies er auf die Staatsanwaltschaft.

„Wir hatten einen Hinweis auf verschiedene, recht schwere Straftaten“, erklärte Staatsanwalt Thomas Klinge auf Anfrage. Selbst wenn es von Beginn an Zweifel an dem Hinweis gab, müsse diesem nachgegangen werden, denn „die Vorwürfe waren erheblich.“ Aktuell gebe es aber noch keine Anhaltspunkte, dass diese sich bestätigen. Es stünden aber auch noch eine Reihe von Ermittlungen aus, so Klinge. Für den Nachmittag hat er nähere Informationen zu dem Einsatz angekündigt.

Polizei baut mobile Wache auf

Wie Anwohner und Passanten berichten, hat die Polizei am frühen Morgen seit etwa 6 Uhr an verschiedenen Orten in Gleidingen Stellung bezogen. Zwei große Fahrzeuge stehen auf dem Parkplatz des Discounters Penny an der Oesselser Straße. Der eigentliche Einsatz scheint sich aber auf ein Gebäude an der Hildesheimer Straße zu konzentrieren.

An der Einmündung zur Ringstraße wurde ein weiterer leerer Container abgeladen und ein Sichtschutz aufgebaut. Auf dem Parkplatz des nahe gelegenen Möbelgeschäftes Grein wurde eine mobile Wache samt separater Stromversorgung abgeladen. Neben Dutzenden Uniformierten sind auch Kräfte im Zivil im Einsatz sowie Polizeihunde vor Ort.

Von Astrid Köhler