Es kann kein Zufall mehr sein: Am frühen Mittwochmorgen hat es schon wieder im Laatzener Stadtteil Gleidingen gebrannt – zum vierten Mal binnen drei Wochen. Dieses mal gingen ein Zeitungsstapel und Gartenpflanzen an der Straße Am Hang in Flammen auf. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.