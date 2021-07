Hannover/Laatzen

Ein 40-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat sich am Montagvormittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Hannover und Laatzen geliefert. Der Hannoveraner, der noch eine Mutter und deren Sohn in seinem schwarzen Hyundai Tucson sitzen hatte, stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er beschleunigte zeitweise auf Tempo 180. Erst auf der Bundesstraße 6 nahe Rethen konnte er gestoppt werden. Seine 41-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht mögliche weitere Geschädigte und Zeugen.

Fahrer der Polizei bekannt

Wie der Leiter des Laatzener Kriminal- und Ermittlungsdienstes Stefan Schwarzbard mitteilte, war der schwarze Sportwagen am Montag gegen 9.40 Uhr einer Funkstreifenbesatzung auf der Hermesallee in Mittelfeld aufgefallen. Da die Beamten den Halter und Fahrer von früheren Ermittlungsverfahren kannten und wussten, dass er keinen Führerschein besitzt, folgten sie dem Wagen. Dabei schalteten sie auch das Martinshorn ein. Doch statt anzuhalten, beschleunigte der 40-Jährige seinen Hyundai stark und versuchte über den Messeschnellweg Richtung Süden zu fliehen.

Erst auf der Bundesstraße 6 in Laatzen bremste der Hannoveraner plötzlich ab. Die Verfolgungsjagd endete nach viereinhalb Kilometern auf dem Standstreifen der B6, auf der Höhe der Werkstatt MAN Truck-Busservice Rethen. „Der Mann verließ mit erhobenen Händen sein Fahrzeug“, berichtet Schwarzbard. Die Reaktionen seiner beiden Mitfahrenden konnten kaum gegensätzlicher sein.

Mutter schreit: „Du hast uns fast umgebracht“

Sichtlich zitternd habe die 41-jährige Beifahrerin, eine Mutter aus Bemerode, das Fahrzeug verlassen, berichtet der KED-Leiter weiter. Sodann habe sie ihren Bekannten angeschrien („Du hast uns fast umgebracht!“) und nach einem Rettungswagen verlangt. Beim abrupten Abbremsen hatte sich die Frau am Kopf verletzt. Ihr 17 Jahre alter Sohn hingegen verließ den Sportwagen offenkundig beschwingt mit den Worten „Das war geil!“. Die Reaktion des Jugendlichen sei erschütternd, betonte Schwarzbard.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Beamten kontrollierten den Fahrer. Sie stellten fest, dass er sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss stand. Der Atemalkoholtest zeigte 0,3 Promille an. Um den genauen Wert zu ermitteln und herauszufinden, welche Art von Drogen der 40-Jährige zu sich genommen hatte, wurde eine Blutprobe angeordnet.

In seinem Fahrzeug fand die Polizei einen Teleskopschlagstock, wodurch die Reihe der Vorwürfe noch länger wurde. Gegen den Hannoveraner wird nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Führerschein, sondern auch wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Seinen Wagen wird der 40-Jährige so schnell nicht wiedersehen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dieser als Tatwaffe gewertet und beschlagnahmt.

Riskante Fahrweise: Polizei sucht Zeugen

Der Sportwagenfahrer sei schon auf der Hermesallee mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Es sei nicht auszuschließen, dass er durch seine rücksichtslose und äußerst riskante Fahrweise weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete, so Schwarzbard. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich im Kommissariat in Laatzen zu melden unter Telefon (0511) 1094315.

Von Astrid Köhler