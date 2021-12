Laatzen-Mitte

Keine 24 Stunden nach der gewalttätigen Auseinandersetzung zwei Gruppen im Leine-Center, bei der am Dienstagabend ein 20-Jährigen durch einen Stich in den Oberschenkel verletzt worden ist, hat die Polizei ein Messer sichergestellt. Gefunden wurde die mögliche Tatwaffe bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des amtsbekannten Hauptverdächtigen sowie eines weiteren 18 Jahre alten Laatzeners.

Noch sei fraglich, ob das unter einer Matratze entdeckte Messer tatsächlich auch das Tatmittel sei, betonte der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) Laatzen Stefan Schwarzbard. „Das werden die weiteren Ermittlungen ergeben.“ Fest steht jedoch schon jetzt, dass die beiden 18-Jährigen ebenso wie ein dritter Beschuldigter aus Laatzen eindeutig von mehreren Zeugen identifiziert worden sind. Die Beamten sind optimistisch, im Zuge der Befragung weiterer Zeugen auch noch den vierten an dem Übergriff im Leine-Center Beteiligte namentlich ermitteln zu können.

Tritte, Schläge und ausgerissene Haare

Der Gruppe wird vorgeworfen, am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr auf Höhe des Schuhgeschäftes Deichmann im Obergeschoss eine Gruppe Heranwachsender aus Hannover angegriffen zu haben, nachdem diese den späteren Hauptverdächtigen auf seine fehlende Maske angesprochen hatten. In der Passage des Einkaufszentrums gilt die Maskenpflicht. Laut KED-Leiter Schwarzbard wurden bei der gewalttätigen Auseinandersetzung zusätzlich zu dem 20-Jährigen auch noch zwei 18 und 19 Jahre alter Hannoveraner durch Tritte und Schläge verletzt. Einem von ihnen wurde ein Büschel Haare ausgerissen.

Die Staatsanwaltschaft habe am Mittwoch sehr schnell reagiert und der Laatzener Polizei den benötigten Beschluss für die Hausdurchsuchung zugestellt, hob Schwarzbard bevor. So hätten die Beamten rasch handeln können. Die beiden 18-jährigen, deren Haus oder Wohnung am Mittwochnachmittag durchsucht wurde, sind bereits mehrfach negativ aufgefallen – unter anderem wegen Körperverletzung. Auch in diesem Jahr hätten sie bereits teils schwere Straftaten begangen, bestätigte der KED-Leiter auf Nachfrage. Der Hauptbeschuldigte gehöre zu dem Personenkreis von fast zehn Heranwachsenden in Laatzen, die der Polizei zuletzt öfter Schwierigkeiten machten. Näheres dazu, mit welchen Taten der junge Laatzener in Verbindung gebracht wird, würden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Stadt kontrolliert Corona-Maßnahmen

„Die Stadt Laatzen und Bürgermeister Kai Eggert verurteilten den erneuten Ausbruch von Gewalt“, teilte Sprecher Bastian Wegener mit. Den Verletzten wünsche die Stadt gute Besserung. Gefragt nach der Überwachung der Corona-Maßnahmen und Maskenpflicht im Leine-Center sagte er, der Außendienst der Stadt führe bereits regelmäßig Kontrollen durch, auch im Leine-Center. Die Resonanz sei in großer Zahl positiv. Sollte die Region als zuständige Gesundheitsbehörde die bisher nur in Geschäften geltende FFP2-Maskenpflicht auf die Passage ausweiten, sei das Leine-Center zuständig. Inwiefern das Centermanagement der Unibail-Rodamco-Westfield Group wie zu Beginn der Pandemie Kontrollen an den Eingängen plant, dazu war am Donnerstag noch keine Antwort zu bekommen.

Von Astrid Köhler