Laatzen-Mitte

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Reihe von Kellereinbrüchen in Laatzen-Mitte. Bereits in der Nacht zu Mittwoch wurden in einem Mehrfamilienhaus in Laatzen-Mitte zehn Keller aufgebrochen. „Aus den Kellern wurden eine Gitarre, Bargeld Silberbesteck sowie zwei E-Bikes entwendet“, berichtet Stefan Schwarzbard, Kriminal- und Ermittlungsleiter bei der Laatzener Polizei.

Bei weiteren Taten am Freitagmorgen konnte die Polizei einen mutmaßlichen Täter festnehmen – aufgrund eines Anwohnerhinweises: Gegen 4 Uhr hatte sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Max-Born-Weg bei der Polizei gemeldet, nachdem er Geräusche im Keller wahrgenommen habe. Auch brenne dort Licht. Als die Beamten des Laatzener Kommissariats kurz darauf ankamen, trafen sie direkt vor dem Haus einen 22-jährigen Laatzener an – mitsamt einem Teil des Diebesguts: So hatte der Mann aus Laatzen-Mitte Kupferdrähte, Alkohol und Lebensmittel bei sich getragen. Außerdem trug er Aufbruchswerkzeug, ein Einhandmesser und mehrere aufgebrochene Schlösser bei sich.

22-Jähriger gesteht einen Teil der Einbrüche in Laatzen

Der 22-Jährige gab daraufhin zu, die Einbrüche am Max-Born-Weg begangen zu haben, wo insgesamt vier Keller aufgebrochen worden waren. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellte die Polizei drei Fahrräder, einen neuwertigen Koffer mit rot-schwarzem Emblem, Konservendosen und Alkohol sicher. „Zwei der Räder sind dem heutigen Einbruchsdiebstahl zuzuordnen war“, berichtet Schwarzbard. Ein drittes Rad, ein Mountainbike, war in den vergangenen Tagen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Hahn-Straße entwendet worden war.

Die Polizei versucht nun zu ermitteln, ob der 22-Jährige auch für die Einbrüche an der Pestalozzistraße sowie für fünf weitere Taten verantwortlich ist. Die Vernehmung des Mannes steht noch bevor.

Von Johannes Dorndorf