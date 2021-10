Laatzen

Sie verstießen gegen die Gurtpflicht, hantierten am Steuer mit dem Telefon oder fuhren trotz Rotlicht über die Ampel: Bei einer siebenstündigen Schwerpunktkontrolle in Laatzen hat die Polizei am Dienstag Dutzende Verstöße von Autofahrern festgestellt. 19-mal blieb es bei einem Verwarngeld, in 17 Fällen hingegen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, das zu Punkten in Flensburg führen kann. Hinzu kamen noch sechs rein mündliche Verwarnungen.

Polizei kontrolliert verstärkt

Die Beamten postierten sich in der Zeit von 8 bis 15 Uhr an verschiedenen Kontrollpunkten in Laatzen: an der Gutenbergstraße, der Kronsbergstraße, der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen sowie an der B 443 auf Höhe der Bokmerholzstraße. Dreimal seien Autofahrer durchgefahren, obwohl die Ampel für sie Rot zeigte, teilte der stellvertretende Kommissariatsleiter Stefan Schwarzbard mit. Mehrfach wurde zudem die Gurtpflicht ignoriert, waren die Menschen am Steuer abgelenkt oder standen sie im Parkverbot.

Die Polizei Laatzen sei in der glücklichen Situation, mehr Personal bekommen zu haben, sodass wieder verstärkt kontrolliert werden könne, sagte Schwarzbard, auch in den nächsten Tagen. Ab dem 1. November gilt der neue Bußgeldkatalog, demzufolge viele Verstöße stärker geahndet werden, darunter auch Falschparken.

Von Astrid Köhler