Grasdorf

Wer weiß wo sich die 16-jährige Johanna H. aus Grasdorf aufhält? Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr hat die Jugendliche ihr Zuhause verlassen. Wohin sie ging ist unklar. Inzwischen gilt die 16-Jährige als vermisst und seit Dienstag fahndet die Polizei nun auch öffentlich mit Foto nach der Grasdorferin.

Wer hat Johanna H. gesehen? Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Quelle: privat

Möglicherweise halte sich die Jugendliche im Bereich inzwischen in Hamburg oder in Berlin auf, heißt es. Zudem könnte sie in Begleitung eines ebenfalls jugendlichen Bekannten sein.

Johanna H. ist etwa 1,62 Meter groß, schlank und hat schulterlange blonde Haare. Ihre Augen sind blau. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens am späten Donnerstagabend war sie mit einer khakifarbenen langen Hose, einem grauen Feinstrickpullover sowie hellen Turnschuhen bekleidet. Die Jugendliche trage eine Brille und ein Hörgerät, teilte die Polizei mit. Vermutlich trägt sie auch einen kleinen roten Rucksack mit weißen Bändern bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen nehmen das Polizeikommissariat Laatzen unter Telefon (0511) 109 4317 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Lesen Sie weiter:

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Laatzen finden Sie in unserem Ticker.

Von Astrid Köhler