Laatzen: Polizei sucht nach dem vermissten Petar P.

Hannover

Die Polizeidirektion Hannover sucht nach Petar P. aus Laatzen-Mitte. Der 46-Jährige gilt seit Freitagmorgen als vermisst. Gegen 5 Uhr hat er seine Wohnung nur im Schlafanzug bekleidet verlassen. Die bisherige Suche verlief erfolglos. Deshalb bittet die Behörde jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe.

Wer hat Petar P. gesehen? Quelle: privat

Anzeige

Petar P. war am Morgen ohne Bargeld und ohne Handy aus seiner Wohnung an der Straße Im Heidfeld, in der er mit seinen Eltern lebt, gegangen. Außer seinem Schlafanzug mit verschiedenfarbigem Ober- und Unterteil trägt er Turnschuhe. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesuchte Suizid begehen könnte.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Vermisste ist 1,75 Meter groß und schlank. Er trägt dunkelbraunes, kurzes Haar und ist vermutlich unrasiert. Es ist nicht dass erste Mal, dass Petar P. vermisst wird. Ende Juni hatte er sich bereits unbemerkt von seinem Wohnsitz entfernt. Damals fand die Polizei ihn hilflos im Landschaftsschutzgebiet Kronsberg. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten geben können, sollen sich beim Polizeikommissariat Laatzen unter Nummer (05 11) 1 09 43 17 melden.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Von Tobias Morchner