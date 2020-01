Wenn in Laatzen ein Leichenwagen und Polizeiautos mit Blaulicht an der Bundesstraße 6 stehen, wirft dies Fragen auf. Besorgt haben sich am Donnerstag mehrere Autofahrer gemeldet, die Zeuge dieser Szene zwischen Gleidingen und Rethen wurden. Die Erklärung ist erfreulich harmlos: eine Autopanne.