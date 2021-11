Alt-Laatzen

Das Holzbläserensemble des Polizeiorchesters Niedersachsen kommt nach Alt-Laatzen: Auf Einladung des Lions Clubs Hannover-Expo spielen die Musiker am Sonnabend, 13. November, in der Immanuelkirche für Bläser arrangierte Kirchenmusikstücke. Der Reinerlös des Benefizkonzerts soll der Seniorenarbeit des Christlichen Seniorenbunds Immanuel zu Gute kommen.

„Nach Erfahrungen der Mitglieder sind viele Senioren in Laatzen durch die Corona-Zeit besonders belastet“, sagt Thomas Prinz vom Lions Club Hannover-Expo. Durch Krankheiten, Todesfälle oder Vereinsamung hätten einige ihren Kontakt zur Umwelt verloren. Der Seniorenbund wolle diese Menschen zu einem gemeinsamen Essen unter dem Motto „Kommt wieder zusammen“ einladen, damit wieder Zuversicht gewonnen wird. Um bei der Finanzierung der Bewirtung, aber auch von Begleit- und Fahrdiensten zu helfen, organisiere der Lions Club das Benefizkonzert. Das Konzert ist der Abschluss einer Präventionsreihe, die der Club derzeit veranstaltet.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Immanuelkirche, Alte Rathausstraße 41. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es nach der Anmeldung im Immanuel-Gemeindebüro, Telefon (0511) 8744640. Sie können aber auch per E-Mail an activity@lions-hannover-expo.de bestellt werden. Wegen der Corona-Regeln können die Sitzplätze erst an der Abendkasse zugewiesen werden.

Von Johannes Dorndorf