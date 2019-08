Alt-Laatzen

Musik kann Gutes bewirken. Das ist einmal mehr bei dem vom Lions Club Hannover-Expo organisierten Benefizkonzert in der Immanuelkirche deutlich geworden. Am Sonnabend spielte dort das Polizeiorchesters Niedersachsen vor rund 90 Zuhörern Stücke aus verschiedenen Jahrhunderten, von der Klassik bis zur Moderne. Der Reinerlös – rund 1000 Euro – soll der benachbarten katholischen Kita St. Mathilde zugute kommen.

Das Polizeiorchester unter der Leitung von Thomas Boger hat am Sonnabend ein Benefizkonzert in der Immanuelkirche in Alt-Laatzen gegeben. Rund 1000 Euro zugunsten der Kita St. Mathilde kamen dabei zusammen. Quelle: Lions Club

Bereits zum zweiten Mal trat das Orchester unter der Leitung von Thomas Boger Stücke in der Alt-Laatzener Kirche auf. Gespielt wurden in der Reihe „Musik an Immanuel“ unter anderem eine Symphonie von William Boyce aus dem 18. Jahrhundert, die Chaconne in d-moll von Johann Sebastian Bach (1685–1750) sowie Kletzmermusik und „O Magnum Mysterium“ von dem 1943 geborenen amerikanischen Komponisten Morten Lauridsen.

Den Zuhörern, die trotz der Wärme und verschiedener Parallelveranstaltungen zum Benefizkonzert gekommen waren, gefiel es gut. Sie klatschten reichlich Beifall und hörten dafür als Zugabe des einstündigen Konzertes auch noch einen Teil aus Bachs Orchestersuite. Unter den Zuhörern war unter anderem die Präsidentin der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, Christina Berg.

Kinder bedanken sich mit Keksen

Die Kinder der Kita St. Mathilde, die den Reinerlös erhalten soll, und deren Leiterin Claudia Langer bedankten sich bei den Musikern des Polizeiorchesters mit selbst gebackenen Ampelkeksen. Außerdem hatten sie ein Polizeiauto aus Pappe gebastelt.

Die Kita-Kinder hatten bereits im Vorfeld Kontakt zur Polizei. Bei einem Aktionstag Anfang Juni hatten sie das Laatzener Kommissariat besucht und auch Kontakt zur Hunde- und Pferdestaffel bekommen.

Erlös ist für Bildungsarbeit in der Kita bestimmt

Der Erlös des Benefizkonzertes ist für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Kita bestimmt. 2018 gab das Polizeiorchester Niedersachsen, ebenfalls auf Initiative des Lions Club Hannover-Expo, ein Konzert zugunsten des Kindertreffs Immanuel: Rund 2500 Euro kamen seinerzeit zusammen und wurden im Februar an den Kindertreff übergeben.

