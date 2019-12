Grasdorf

Sie studieren noch, aber auf ihren Instrumenten sind sie bereits virtuose Musiker: die Mitglieder des Fons-Vitae-String-Quintetts um die 20-jährige Laatzenerin Marta Gadzina. Am Freitag, 6. Dezember, geben die jungen Musiker ein Nikolauskonzert in der St.-Marien-Kirche in Grasdorf. Auf dem Programm stehen Stücke von Antonio Vivaldi, Antonin Dvorák und Tangos von Astor Piazzolla, die Marta Gadzina extra für das Quintett bearbeitet hat.

Für die jungen Musiker ist der Name ihres Quintetts Programm: „Fons Vitae“ kommt aus dem lateinischen und bedeutet „Quelle des Lebens“. Denn dies bedeutet die Musik für sie. Marta Gadzina stammt aus einer Musikerfamilie. Ihre Mutter Monika Swiechowicz ist Organistin bei der Thomas-Gemeinde in Laatzen-Mitte und der St.-Marien-Gemeinde in Grasdorf. Ihr Vater Krzysztof Gadzina arbeitet als Lehrer an der Musikschule Bremen. Marta Gadzina ist bereits mit mehreren Musikpreisen ausgezeichnet worden, zuletzt im Juli dieses Jahres mit dem zweiten Preis beim Vienna International Arts Festival.

Gadzina spielt die erste Geige

Bei dem Nikolauskonzert spielt die junge Musikerin, die an der Ignacy Jan Paderewski Musikhochschule in Posen studiert, die erste Geige. Die zweite Geige übernimmt Weronika Bagniewska, Maria Magdalena Wożniak spielt Bratsche, Ignacy Krzemiński-Iwan das Cello und Samuel Piękoś den Kontrabass.

Die Ensemblemitglieder studieren alle in Polen Musik, entweder an der Posener Ignacy Jan Paderewski oder an der Krakauer Musikhochschule. Für ihr Können sind sie bereits alle mit Preisen ausgezeichnet worden.

Quintett tritt regelmäßig in Polen und Deutschland auf

Als Quintett treten die Studenten regelmäßig in Polen und Deutschland auf. Auch in der St.-Marien-Kirche haben sie bereits musiziert. Bei ihren Konzerten spielen sie bekannte Werke oder extra für sie geschriebene Arrangements.

Im Dezember diesen Jahres erscheint die erste CD der Formation, die sie gemeinsam mit Solisten der Staatsoper Hannover und dem Fagottisten Witold Furmanowicz aufgenommen haben. Aber auch Marta Gadzinas Mutter, die Laatzener Organistin und Akkordeonistin Monika Swiechowicz, ist auf der CD zu hören.

Das Konzert beginnt am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr in der St.-Marien-Kirche, Kirchstraße 7, in Grasdorf. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird jedoch um Spenden für die Musiker gebeten.

