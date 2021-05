Laatzen

Viereinhalb Monate lang haben die meisten Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang fünf ihre Schulen nicht mehr von Innen gesehen: Bis auf die Abschlussklassen und Notgruppen bieten die Albert-Einstein-Schule, das Erich-Kästner-Gymnasium und die Oberschule seit Dezember lediglich Homeschooling an. Jetzt hat das Warten ein Ende – am Montag gibt es erstmals wieder Präsenzunterricht, zumindest in halben Gruppen.

„Wir freuen uns alle unglaublich, dass wir wieder in Präsenz gehen“, sagt Ulrike Mensching, Schulleiterin des Erich-Kästner-Gymnasiums. So wie ihr geht es auch vielen Schülern, die am Freitag ihre Testkits für den ersten Schultag abgeholt haben. „Ich freue mich, meine Freunde wieder zu sehen“, sagt Fünftklässlerin Tamina, als sie ihren Selbsttest am Nachmittag vor der Grundschule Rethen in Empfang nahm.

EKG verteilt Selbsttests in den Ortsteilen

Das Gymnasium hat die für den Schulstart notwendige Testausgabe genutzt, um zu den Schülern in die Laatzener Ortsteile zu kommen: Mitglieder der Schulleitung warteten vor Grundschulen wie in Grasdorf und Rethen, vor dem Alten Rathaus in Alt-Laatzen und sogar vor dem alten Pattenser Rathaus, um die Selbsttest-Päckchen auszugeben, Bus- und Bahnfahrten zu minimieren und auch mal wieder ins persönliche Gespräch zu kommen. Nur wer in Laatzen-Mitte wohnt, konnte direkt zum EKG kommen. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich dann am Morgen vor dem Unterricht selbst testen und den Teststreifen mit in die Schule bringen. Die benachbarte Oberschule gab ihre Tests am Donnerstag und Freitag direkt auf dem Schulgelände aus.

Die Albert-Einstein-Schule hat an den beiden Tagen zum gleichen Zweck mehrere „Schulkiosks“ eingerichtet, um die Tests auszugeben. Im Gegensatz zu den Kollegen des EKG mussten die Lehrer zuvor 25er-Testpackungen umständlich in Einzelkits umportionieren. „Wir waren nicht begeistert“, sagt Schulleiter Christian Augustin, ihm sei aber versichert worden, dass die Schule beim nächsten Mal Einzeltests bekommen werde. Der Vorrat reiche vorerst, „wir haben 9000 Tests“.

Testverweigerer müssen Klausuren isoliert schreiben

Die Bereitschaft der AES-Schüler sei hoch, er wisse bislang nur von einer Handvoll Testverweigerern, sagt Augustin. Am EKG sind es laut Mensching einige mehr, auch dort handle es sich aber um Einzelfälle. Einen genauen Überblick habe sie bislang nicht, da einige auch aus anderen Gründen dem Präsenzunterricht fernblieben. Die betroffenen Schüler erhalten ihre Aufgaben dann über die Schulcloud iServ. Videokonferenzen finden nicht mehr statt, da die Lehrer ja im Präsenzunterricht sind. „Zu Klassenarbeiten müssen sie aber kommen“, betont Mensching – auch ungetestet. In diesem Fall würden die Schüler räumlich isoliert.

Von Normalität bleiben die Laatzener Schulen allerdings auch ab Montag weit entfernt. Die Hygienebestimmungen wie das Tragen von Masken auch im Unterricht, Abstände und regelmäßiges Lüften bleiben Bestandteile des Schulalltags. Immerhin werden jetzt die Lehrer geimpft: die des EKG am Sonnabend, die der AES zum größten Teil an diesem, einige an den nächsten beiden Wochenenden.

Von Johannes Dorndorf