Laatzen-Mitte

Tausende Mädchen hat Ingrid Laski-Witt in die Geheimnisse des Balletts eingeweiht, mit ihnen Sprünge und Drehungen geübt, ihnen gezeigt, wie sie die perfekte Körperspannung bekommen und sie immer wieder dazu ermuntert, sich gerade zu halten. Denn das ist für die ehemalige Primaballerina mit das Wichtigste bei der Ballettausbildung. „Die Kinder erlernen die richtige Körperhaltung, wovon sie dann ein Leben lang profitieren“, sagt die Laatzenerin. So erkenne sie viele ihrer ehemaligen Eleven schon von Weitem am Gang.

Mit neun Jahren das erste Mal auf der Bühne

Doch nun hat sich Ingrid Laski-Witt komplett aus dem Unterricht zurückgezogen. Mit 80 Jahren will die ehemalige Berufstänzerin ihren Ruhestand genießen. Bereits mit neun Jahren stand die Laatzenerin das erste Mal bei einer Ballettaufführung des Hannoverschen Staatstheaters auf der Bühne und spielte einen Engel in der Oper „Hänsel und Gretel“.

Später studierte sie Theatertanz an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover und tanzte anschließend fast 15 Jahre lang als Solistin am Staatstheater. Dabei war die Primaballerina ebenso in großen klassischen Rollen wie „Romeo und Julia“, „Cinderella“ und Tschaikowskis „Schwanensee“ wie auch in modernen Stücken zu sehen, darunter 2010 im Alter von 69 Jahren als Madame de Rosemonde in „Gefährliche Liebschaften“.

Die alten Schwarz-Weiss-Fotos, die Ingrid Laski-Witt bei ihren früheren Auftritten zeigen, sollen auch weiterhin die Wände des Tanzstudios zieren. Quelle: Stephanie Zerm

Nachdem sie 1961 geheiratet hatte und schwanger wurde, hängte sie die Tanzschuhe an den Nagel und sattelte auf Tanzpädagogik um. Im November 1978 eröffnete sie dann gemeinsam mit ihrem Mann Klaus Witt die Ballettschule am Desekenberg 3 an der Langen Weihe. „Wir haben das Haus extra als ein Haus des Tanzes gebaut“, sagt Laski-Witt.

Das Haus am Desekenberg 3 an der Langen Weihe haben Ingrid Laski-Witt und ihr Ehemann 1978 als Haus des Tanzes gebaut. Quelle: Stephanie Zerm

Neuer Name lautet „Tanzstudio tanzbar“

Nach 43 Jahren hat die 80-Jährige die Ballettschule nun an die 29-jährige Laura Uhler übergeben. „Ich bin sehr glücklich, dass sie die Schule ganz in meinem Sinne fortführt“, sagt Laski-Witt. Denn ihre Nachfolgerin hat die Ballettschule zwar in „Tanzstudio tanzbar“ umbenannt, das Angebot bleibt jedoch nahezu gleich. Die Kurse reichen wie zuvor von Tanz- und Ballettgruppen für Kinder über Jazzdance für Teenager bis hin zu Ballett, Modern Dance und Pilates für Erwachsene.

„Mit dem neuen Namen will ich hervorheben, dass alles tanzbar ist und nicht etwa, dass es eine Bar gibt“, erklärt Uhler, die ursprünglich aus Sinsheim in Baden-Württemberg kommt und in Mannheim eine Ausbildung zur Tanzpädagogin, Choreografin und Bühnentänzerin gemacht hat. Dass sie in Laatzen gelandet ist, hat sie der Liebe zu verdanken. Denn ihr zukünftiger Ehemann, den sie am 26. November heiratet, kommt aus Laatzen-Mitte. Seit 2019 lebt das Paar gemeinsam in Rethen.

Nur der Liebe wegen nach Laatzen

Um bei ihrem künftigen Ehemann zu sein, hatte sich Laura Uhler 2019 per E-Mail als Tanzlehrerin bei Ingrid Laski-Witt beworben. Da ihre Bewerbung zunächst im Spamordner landete, wäre fast nichts daraus geworden. Doch dann stellte sich schnell heraus, dass Ingrid Laski-Witt nicht nur eine Tanzlehrerin, sondern vor allem eine Nachfolgerin suchte. Also übernahm Laura Uhler seit Oktober 2020 nach und nach immer mehr Tanzgruppen.

Im Oktober diesen Jahres hat sie die Ballettschule komplett übernommen. „Das ist für mich eine tolle Möglichkeit, mit der ich gar nicht gerechnet hatte“, freut sich die Tanzpädagogin, die weiterhin von Ballettlehrer Loris Zambon unterstützt wird, der bereits in der Ballettschule Laski-Witt unterrichtet hat.

Ingrid Laski-Witt wird sich trotz Ruhestand nicht langweilen. Statt mit Ballett hält sie sich nun mit Yogaübungen, langen Spaziergängen und Lesen fit. „Und wenn ich doch einmal Sehnsucht nach der Ballettschule habe, komme ich als Zuschauerin vorbei“, sagt die 80-Jährige und lacht.

Von Stephanie Zerm