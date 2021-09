Laatzen-Mitte

In der Arche an der Markstraße 21 gibt es mit LIA seit Kurzem ein neues und vielfältiges Förderangebot zur gesellschaftlichen Teilhabe von Schwangeren, Familien und Alleinerziehenden. Das Projekt richtet sich sowohl an Zugewanderte wie auch an Menschen, die in Deutschland geboren sind. Der mit drei Buchstaben abgekürzte Name steht für die Begriffe Lernen, Integration und Arbeit. Vergangene Woche feierte das beim Umsonstladen des Diakonieverbandes angedockte Angebot seinen offiziellen Start.

Hemmschwellen abbauen, Armutsfolgen lindern und den Austausch der Kulturen unterstützten gehören zu den Kernzielen des Projektes. Dafür werden künftig dienstags von 14 bis 16 Uhr Sprechstunden in den frisch renovierten Räume über dem Umsonstladen angeboten, mit „LIAs Garten“ ist ein Treffpunkt auf dem Außengelände gestaltet worden. Zudem gibt es mit dem Familiencafé Kunterbunt 14-tägig dienstags von 10 bis 11.30 Uhr offene Gruppentreffen sowie Modulangebote zum Deutschlernen. Auch ein Bewerbungstraining sowie die Elternbildung gehören zu dem neu geschnürten Gesamtpaket. Ein weiteres Ziel sei die gemeinsame Veranstaltung von Festen und das Kennenlernen verschiedener Feiertage in den Räumen der Arche. „Das fördert das Verständnis der Kulturen“, sagt die Koordinatorin des Umsonstladens, Madeline Schlüter.

Nutzer des Umsonstladen äußerten Wünsche

LIA sei aus einer Befragung im Umsonstladen entstanden, erklärt Schlüter: „Wir wollten wissen, was sich Hilfesuchende wünschen, damit das Angebot nicht am Bedarf vorbeigeht.“ Dabei sei unter anderem herausgekommen, dass es in Laatzen keine Deutschkurse für Erwachsene mit Kindern gebe. „Mütter bleiben, was die Sprache angeht, oft auf der Strecke“, betont Schlüter.

Das Projekt sei breit aufgestellt und hebe sich mit dem ganzheitliche Ansatz von den etablierten Angeboten in Laatzen ab, sagt Schlüter: „Wir sind ein Ort des kulturellen Austauschs und begegnen uns ganz niedrigschwellig.“ LIA sei mit den Kooperationspartner und Akteuren anderer Angeboten wie denen im Marktplatz 5, der Leine-VHS und dem Flüchtlingsnetzwerk abgestimmt, betont die Koordinatorin des Umsonstladens und der familienunterstützenden Hilfen: Insofern verstehe sich LIA als Ergänzung im Blumenstrauß vorhandenen Angebote im Raum Laatzen.

Weitere Informationen zu den Angeboten sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es unter Telefon (0178) 6349100 oder nach einer E-Mail an madeline.schlueter@evlka.de.

Von Astrid Köhler