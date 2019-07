In der Nacht zu Sonnabend ist in der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Laatzener Otto-Hahn-Straße ein Feuer ausgebrochen. Die 63-jährige Wohnungsmieterin wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Die Polizei evakuierte das Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete drei Haustiere.