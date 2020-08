Rethen

Hinter dem Lenkrad eines Karts sind alle Fahrer gleich, und ist es unwichtig, wer wie Gas gibt. Hauptsache es geht zügig voran und alle haben Spaß. Seit vielen Jahren bietet die Rollstuhl-Sportgemeinschaft (RSG) Hannover ’94 Menschen mit und ohne Handicap die Gelegenheit, im Rethener Gewerbegebiet ihre Runden zu drehen. Der erste auch für Gäste offene Trainingstermin nach der Sommerpause auf der Indooranlage Kart-o-mania ist am Sonntag, 6. September. Und noch gibt es freie Plätze.

„ Autofahren ist so viel Freiheit für Rollstuhlfahrer“, betont Meike Lüder-Zinke, Vereinsvorsitzende und Witwe des Vereinsgründers Detlef Zinke. Dasselbe gelte auch fürs Kartfahren. Leider sei vielen das Angebot der RSG mit eigener Kartsparte noch nicht bekannt. Diese tritt als einziges Handicapteam in einer sonst handicapfreien Rennserie, dem NSD-Cup, an und hat dort schon Achtungserfolge mit zweiten Plätzen erzielt. „Es ist so schön, dass alle Kart fahren können, mit und ohne Handicap“, so die Vorsitzende.

Im Doppelsitzer können auch Gelähmte mitfahren

Der Verein unterhält in Rethen eine Flotte mit 15 Karts, die mit dem Fuß oder der Hand gesteuert werden und Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen können. Auch ein Doppelsitzerkart gehört dazu, erklärt Lüder-Zinke. Darin können Menschen mit Extremsteinschränkungen wie Lähmungen oder neurologischen Erkrankungen sowie Kinder mitfahren.

„Danach ist man platt“: In dem Doppelsitzerkart können auch Menschen mit Extremsteinschränkungen ihre Runden drehen und für Rennen trainieren. Quelle: privat

Mit dem neuen Spartenleiter Wolfgang Pöschel hat der Verein einen wahren Fachmann an Bord. Der Rethener ist Kfz-Sachverständiger mit einst eigenem Autohaus und Werkstatt. Auch sein Sohn Marko, der den Betrieb in Rethen inzwischen übernommen hat, unterstützt die RSG beim Überholen und Prüfen der Karts.

Einziges Problem: „ Kartfahren ist ein sehr kostspieliger Sport.“ Allein für die zweistündige Bahnmiete am Sonntag zahle der Verein 380 Euro. Sprit und Wartungskosten kommen noch dazu. Der Verein könne das Training für die 15 bis 20 Teilnehmer daher nicht kostenfrei anbieten, sondern müsse Beiträge erheben. Gäste zahlen 18 Euro, RSG-Mitglieder 15 Euro. Nach den Trainingsläufen werden stets auch fünf- bis zehnminütige Rennen ausgetragen, sagt Lüder-Zinke. „Danach ist man dann aber auch platt.“

Anmeldungen für offenes Training

Wer bei dem offenen Training der RSG Hannover am Sonntag, 6. September, von 10 bis 12 Uhr im Kart-o-mania im Rethener Gewerbegebiet dabei sein will, sollte sich zeitnah per E-Mail an rollstuhl@rsghannover.de anmelden. Wer Fragen hat, kann sich auch direkt an die RSG-Vorsitzende Meike Lüder-Zinke unter Telefon (0160) 94461544 wenden.

