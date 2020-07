Laatzen

Ein Radfahrer hat am Freitagvormittag im Laatzener Ortsteil Grasdorf eine männliche Leiche in der Leine entdeckt. Nach Mitteilung der Polizei war ein Mann mit seinem Kind gegen 11 Uhr am Reinekamp unterwegs, als ihm der leblose Körper in der Nähe einer Brücke über die Leine auffiel. Derzeit sind Polizei und Feuerwehr vor Ort und bergen die Leiche. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Unglücksfall handelt.

Mehr in Kürze

Von Johannes Dorndorf