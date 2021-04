Rethen/Gleidingen

Von einigen wurden sie herbeigesehnt, von anderen abgelehnt: Nach der Sanierung der Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Gleidingen hat die Region inzwischen auch die angekündigten Fahrradschutzstreifen aufbringen lassen. Bislang sind keine Konflikte zwischen Radfahrern und Autofahren bekannt. Allerdings halten sich nicht alle an die neuen Regeln.

Die Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Gleidingen galt bislang als einer der miserabelsten Abschnitte für Radfahrer im Stadtgebiet. Bislang kämpften sich Radfahrer in beiden Richtungen über den kombinierten Fuß- und Radweg, der wegen Wurzeln, Einfahrten und Einmündungen eher einer Huckelpiste ähnelt. Mit dem Bau des Hochbahnsteigs und der Fahrbahnsanierung zwischen beiden Ortschaften gibt es nun eine neue Verkehrsführung: Wer mit dem Fahrrad in Richtung Süden nach Gleidingen fährt, muss neuerdings den rot markierten Schutzstreifen auf der rechten Fahrbahnseite nutzen, der in der Woche vom 22. bis 26. März aufgebracht wurde. In der Gegenrichtung haben Radfahrer hingegen die Wahl zwischen der Fahrbahn, auf der weiße Fahrrad-Piktogramme aufgebracht sind, und dem Gehweg, der nur in diese Richtung für Radfahrer freigegeben ist – und auf dem nur Schritttempo erlaubt ist.

Seit einigen Wochen müssen Radfahrer auf der Hildesheimer Straße einen Schutzstreifen befahren, um von Rethen nach Gleidingen fahren. Nach vereinzelter Kritik im Vorfeld lobt der Fahrradclub ADFC die Neuerung. Allerdings halten sich noch nicht alle an die Regeln.

Bei den relativ kühlen Temperaturen ist der Radverkehr bislang noch überschaubar. Nur ab und zu passieren Radfahrer den Abschnitt. Was auffällt: Es scheinen jetzt mehr Radfahrer die Fahrbahn in Richtung Norden zu nutzen – möglicherweise auch, weil wegen Rest-Bauarbeiten derzeit ein absolutes Halteverbot am rechten Fahrbahnrand gilt. In Gegenrichtung dominieren weiterhin Autos das Geschehen, und nicht alle Fahrer halten sich an die Regeln. So befährt geschätzt jedes dritte bis vierte Auto den Schutzstreifen dauerhaft, obwohl dies eigentlich verboten ist: Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Autos die gestrichelte Linie „nur bei Bedarf überfahren, insbesondere, um dem Gegenverkehr auszuweichen“, wie es dort wörtlich heißt – also etwa, wenn zwei Lastwagen sich begegnen.

Insbesondere der Schutzstreifen war im Vorfeld der Sanierung umstritten. So hatten sich bei der Vorstellung der Pläne einige Ortsratspolitiker und Bürger besorgt geäußert, dass es für Radfahrer auf der Fahrbahn gefährlich werden könne. Der Fahrradclub ADFC begrüßt die Neuregelung hingegen. „Es ist schon eine erhebliche Verbesserung, ja ein Genuss, auf der neuen Fahrbahndecke mit weniger Rollwiderstand zu fahren“, sagt Rüdiger Janecke, verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Laatzen. Die Holperstrecke auf dem Fußweg sei eine Zumutung gewesen, zumal es immer wieder Konflikte mit Fußgängern gegeben habe. „Wir versuchen ja immer auf die Fahrbahn zu kommen.“

Stadt: „Schutzstreifen wird gut angenommen“

Polizei und Stadt sind bislang keine Probleme angesichts der neuen Verkehrsführung bekannt. „Bei Beobachtungen wurde festgestellt, das der Fahrradschutzstreifen gut angenommen wird“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Beschwerden hätten die Verwaltung nicht erreicht. Laut Stefan Säfken, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Polizeikommissariat Laatzen, seien bislang keine Verstöße festgestellt worden. Die Polizei nehme den Fahrradverkehr derzeit im Rahmen einer regionsweiten Rad-Aktionswoche besonders in den Blick.

Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung hat die Region Hannover übernommen. Nach deren Angaben wurden rund 195.000 Euro in die Fahrbahnsanierung gesteckt, die Markierung von Schutzstreifen und Piktogrammen habe 29.000 Euro gekostet. Derzeit laufen noch Restarbeiten. Danach soll das Halteverbot wieder aufgehoben werden, sodass Fahrzeuge in Richtung Rethen wieder auf der rechten Fahrbahnseite halten dürfen.

Von Johannes Dorndorf und Janna Silinger