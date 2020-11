Laatzen-Mitte

Mit einer brutalen Prügelattacke endete am Montagnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und Passanten an der Wülferoder Straße. Ein 39-jähriger Laatzener war gegen 16.45 Uhr mit seiner 22-jährigen Lebensgefährtin auf dem Gehweg zwischen Erich-Panitz-Straße und Marktstraße unterwegs, als sich von hinten ebenfalls auf dem Gehweg ein 39-jähriger Radfahrer näherte. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann so dicht an dem Paar vorbei, dass sich vor allem die 22-Jährige erschreckte.

Daraufhin müssen unschöne Worte gefallen sein, die Polizei berichtet von einer „verbalen Auseinandersetzung“. Der Radfahrer sei zunächst weitergefahren, kurze Zeit später aber zurückgekehrt. „Mit einem Schlagstock prügelte er auf den Mann ein, der schließlich verletzt zu Boden ging“, berichtet ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter sei daraufhin geflohen. Sein 39-jähriges Opfer kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus und wurde dort ambulant behandelt.

Polizei nimmt 39-Jährigen fest

Die Lebensgefährtin und Angehörige konnten nach Polizeiangaben zuordnen, wo der Täter wohnt. Die Beamten suchten den 39-Jährigen daraufhin in seiner Wohnung an der Langen Weihe auf und nahmen ihn vorläufig fest. Von der Tatwaffe fehlt allerdings jede Spur. Die Polizei durchsuchte unter anderem Grünanlagen und Parkflächen in der Nähe. Trotz des Einsatzes von Suchhunden konnte der Schlagstock jedoch nicht gefunden werden.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise möglicher weiterer Zeugen. Anrufe nimmt der Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Johannes Dorndorf