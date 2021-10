Laatzen-Mitte

Ein Randalierer hat am Donnerstagabend acht Autos in der Hohenrode in Laatzen-Mitte beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter gegen 21.10 Uhr an jedem der Autos die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Auf Wertgegenstände hatte er es offenbar nicht abgesehen: Aus keinem der Fahrzeuge wurde etwas entwendet.

Beschädigt wurden Fahrzeuge ganz unterschiedlicher Automarken – von VW über Renault bis Subaru. Zwei Zeugen konnten noch beobachten, wie ein etwa 1,75 bis 1,80 Meter großer, dunkel bekleideter Mann von normaler Statur danach in Richtung Wülferoder Straße weiterging. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0511) 109-4315 beim Laatzener Kommissariat zu melden.

Von Johannes Dorndorf