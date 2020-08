Alt-Laatzen

Lautlos können Außenspiegel von Autos kaum abgetreten werden. Die Polizei hofft daher auf Zeugen, die nähere Angaben zu einer Sachbeschädigung in Alt-Laatzen machen können. Ein Randalierer hatte dort in der Nacht zu Sonnabend die Außenspiegel an der Fahrerseite von sechs Fahrzeugen zerstört. Offenbar ging er auf der Fahrbahn und trat wahllos gegen die hintereinander entlang der Straße geparkten Wagen.

Betroffen waren fünf Autos an der Eichstraße – ein VW Touran, ein VW Polo, ein Suzuki, ein Ford Fokus und ein Mitsubishi – sowie ein Mazda 323 an der Alten Rathausstraße.

Anzeige

Die Tatzeit soll laut Polizei zwischen Freitag kurz vor Mitternacht und Sonnabend, 6 Uhr, liegen. Um diese Zeit sei es in dem Gebiet ziemlich ruhig, sagte der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Stefan Schwarzbard. „Wir hoffen, dass doch jemand etwas gehört hat und sich meldet.“ Zeugen werden gebeten, im Polizeikommissariat Laatzen unter Telefon (0511) 109 4317 anzurufen.

Von Astrid Köhler