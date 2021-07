Laatzen

Wie sollen die Stadt und die Laatzener Politik künftig mit rechten Parteien umgehen? Vor dem Hintergrund dieser Frage hat der Rat der Stadt jetzt eine Erklärung gegen Extremismus und ein Bekenntnis zum Antifaschismus abgegeben. Anlass war ein ärgerlicher Fehler der Stadtverwaltung bei der ersten Laatzener Integrationskonferenz im Juni: Die Stadt hatte seinerzeit nicht nur die NPD zur Teilnahme eingeladen, sondern versehentlich auch die E-Mail-Adressen und teils die Klarnamen der übrigen Teilnehmer, zu denen auch Geflüchtete zählen, an die rechtsextreme Partei verschickt.

Linke beantragt Ausschluss der NPD bei Veranstaltungen

Die Linke im Rat der Stadt hatte daraufhin beantragt, die Teilnahme von Mitgliedern der Partei an öffentlichen Veranstaltungen nicht zu tolerieren. Auch solle der Rat der Stadt sich von deren Menschenbild und Programmatik sowie von Hass, Antisemitismus, Antifeminismus und Rassismus distanzieren.

Dem ist der Rat nun in Teilen nachgekommen. Einstimmig bekannten sich die Politiker „zur kulturellen Vielfalt der Einwohnerinnen und Einwohner“ Laatzens, wie es im Beschluss heißt. Man verurteile die Ausgrenzung von Menschen „auf Grund von Nationalität, Glauben, Gesinnung und Hautfarbe“ und lehne „jede Form von Gewalt, Hetze, Rassismus, Antisemitismus und politischem Extremismus“ ab.

Fraktionen ringen um Formulierungen

Im Gegensatz zum Antragstext wird ein Ausschluss der NPD von Veranstaltungen allerdings nicht mehr gefordert. Dies hatte bereits im Vorfeld der Sitzung in der rot-rot-grünen Ratsgruppe keine Mehrheit gefunden – im Wesentlichen aus rechtlichen Gründen, wie SPD-Fraktionsvorsitzende Silke Rehmert auf Anfrage bestätigt. „Solange es kein Parteiverbot gibt, ist ein Ausschluss von öffentlichen Veranstaltungen nicht möglich“, sagte Rehmert. „In einer Demokratie ziemt sich das nicht.“

Aber auch am Donnerstag wurde unter den Parteien noch fast bis zum Sitzungsbeginn um Formulierungen gerungen. Am Ende wurden weder der Vorschlag der Linken noch jeweils die von Mehrheitsgruppe und Verwaltung eins zu eins übernommen. Ergebnis: Auch der Name der rechtsextremen Partei fällt nun nicht mehr, dafür wurde ein Bekenntnis beigefügt, dass sich der Rat zur „antifaschistischen Erinnerungskultur der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft“ bekennt.

Rat beschließt einstimmig

Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) verlas am Ende die mit allen Fraktionen abgestimmte Erklärung im Rat. „Ich finde es gut, wenn in Zeiten, in denen gewählt wird, ein konsensualer Beschluss gefasst wird“, sagte Laatzens Bürgermeister. Die Erklärung sei so auch in Zukunft geeignet, die Haltung des Rates auszudrücken.

Ihr sei es darum gegangen, mit einer gemeinsamen Erklärung ein stärkeres Zeichen zu setzen, sagte auch Linken-Fraktionsvorsitzende Jessica Kaußen auf die Frage, warum ihre Partei ihren Antrag zurückzog. „Der Fall zeigt deutlich, wie wichtig ein NPD-Verbot ist – ein Verbot, das mit dem Mitteln der Bundespolitik unbedingt vorangetrieben werden muss.“

Der Beschluss im Wortlaut Der Rat der Stadt Laatzen bekennt sich zur kulturellen Vielfalt seiner Einwohnerinnen und Einwohner. Niemand darf wegen seiner Religion, seiner sexuellen Neigung, seiner Nationalität, Herkunft oder Aussehens verfolgt oder bedroht werden. Der Rat der Stadt Laatzen setzt sich für ein friedliches Miteinander und eine wertschätzende Toleranz der Unterschiede zwischen den Menschen ein. Der Rat der Stadt Laatzen verurteilt Ausgrenzung und Diskriminierung auf Grund von Nationalität, Glauben, Gesinnung und Hautfarbe in dieser Stadt. Der Rat der Stadt Laatzen lehnt jede Form von Gewalt, Hetze, Rassismus, Antisemitismus und politischem Extremismus mit Nachdruck ab. Der Rat der Stadt Laatzen bekennt sich zur antifaschistischen Erinnerungskultur der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Es gilt der Grundsatz: nie wieder Faschismus.

Von Johannes Dorndorf