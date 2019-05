Laatzen Laatzen Rat beschließt Tabak-Werbeverbot auf städtischen Flächen Tabakwerbung und Zigarettenautomaten sollen in Laatzen von öffentlichen Flächen verbannt werden – dies hat der Rat der Stadt am Donnerstagabend beschlossen. Beim Umgang mit privaten Flächen gehen die Meinungen jedoch auseinander.

Viele Zigarettenautomaten in Laatzen sind zwar vom Gehweg aus erreichbar, stehen aber auf prviatem Grund - so wie hier an der Eichstraße. Quelle: Johannes Dorndorf