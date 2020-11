Laatzen

Die städtischen Gebäude in Laatzen sollen künftig mit einem öffentlichen, für alle zugänglichen WLAN ausgestattet werden. Dies hat der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Kommunalpolitiker folgten damit einem Antrag der Mehrheitsgruppe SPD/Grüne/Linke/Faull/Scheibe. Dabei sollen Schulen und Jugendeinrichtungen zunächst Vorrang haben.

„Es darf nicht vom privaten Budget abhängen, wie viel Datenvolumen man sich leisten kann. Ob man zum Beispiel auf der Lernplattform iServ, die ja mittlerweile an Schulen in Laatzen betrieben wird, seine Hausaufgaben machen und ob man die Links, die in jedem weiterführenden Schulbuch vorhanden sind, nutzen kann“, sagte SPD-Ratsfrau Luisa Oyen zur Begründung des Antrags. Die Corona-Pandemie habe verdeutlicht, wie wichtig solche Angebote sind. „Aber auch, wenn gerade nicht Corona ist, ist es genauso wichtig“, sagte Oyen.

Die Ratsgruppe beruft sich dabei auch auf die EU-Initiative Wifi4EU, die einen freien und kostenlosen Internetzugang für alle EU-Bürger zum Ziel hat. Die Stadt solle eine entsprechende Förderung beantragen.

Stadt will zunächst Schulen und Jugendtreffs ausrüsten

Im Rathaus bemüht man sich schon seit längerem um Zuschüsse aus dem Programm. Laut Stadtrat Stefan Zeilinger habe Laatzen dies bereits viermal beantragt – bislang ohne Erfolg. Er kündigte jedoch an, im Rahmen der bevorstehenden Etataufstellung für 2021 eine Beschlussvorlage mit den konkreten Kosten vorzubereiten. Dabei wolle man sich zunächst auf Schulen und Jugendeinrichtungen beschränken.

Bislang bietet die Stadt im Rathausfoyer, im Stadthaus, im Alten Rathaus und in den Flüchtlingsunterkünften öffentliches WLAN an. Die Besucher des Kinder- und Jugendzentrums an der Pestalozzistraße und die Schüler der Albert-Einstein-Schule können zudem die internen WLAN-Netze nutzen. „Allerdings kann dies aufgrund der begrenzten Bandbreiten zu Störungen im Schulbetrieb führen“, sagt Zeilinger. Auch wegen der Datensicherheit und aus Haftungsgründen wolle die Kommune für die zusätzlichen Angebote auf einen externen Betreiber mit gesonderten Hotspots zurückgreifen.

Auch hier gibt es offenes WLAN

Auch im übrigen öffentlichen Raum gibt es WLAN-Hotspots. Schon seit Jahren bietet das Leine-Center in der Ladenpassage ein offenes Netz an. Vor der Sparkasse auf dem Leineplatz und am Gartenhaus im Park der Sinne gibt es jeweils eine Solarbank („Smart Bench“), an der Besucher zugleich ihre Mobiltelefone aufladen können. WLAN-Verbindung per Freifunk gibt es nach Angaben der Freifunk-Initiative Hannover unter anderem beim Nabu Laatzen an der Ohestraße, beim VfL Grasdorf, in der Alt-Laatzener Immanuelkirche, in der Arche der Thomasgemeinde in Laatzen-Mitte sowie vor einzelnen Häusern an der Hildesheimer Straße in Grasdorf, an der Sackstraße in Rethen und an der Talstraße, der Alten Rathausstraße und der Neuen Straße in Alt-Laatzen.

Von Johannes Dorndorf