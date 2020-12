Laatzen-Mitte

Die erste Sitzung des neuen Ausschusses für die Verkehrswende hatte die Stadt am Montag noch kurzfristig wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Ratssitzung am Donnerstag, 17. Dezember, hingegen wird wie geplant um 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule beginnen, teilte ein Stadtsprecher am frühen Dienstagabend mit. Allerdings gelten für den Tag der Haushaltseinbringung besondere Bedingungen.

Statt der zuletzt üblichen 20 Zuhörer sind nur noch zehn Gäste zulässig. Zudem ist während der gesamten Sitzung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, das Forum wird regelmäßig gelüftet. Bei der 16 Punkte umfassenden Tagesordnung soll hingegen nichts gestrichen werden.

Bürgermeister bringt Etat für 2021 ein

Am Donnerstag will der Bürgermeister die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für 2021 einbringen. Zudem soll der Rat über außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als Folge der Pandemie beschließen wie auch über den Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept. Grund: Die epidemische Lage macht es Kommunen wie Laatzen unmöglich, den Haushalt auszugleichen.

Zu den weiteren Themen gehören die neue Baumschutzsatzung, die Neubildung von Wahlbereichen für die Kommunalwahl 2021 sowie die Neufassung der Entschädigungssatzung für die Ratsleute und ehrenamtlich Tätigen in der Stadt Laatzen.

Wann und wo die Sitzung des neuen Fachausschusses für die Verkehrswende nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Von Astrid Köhler