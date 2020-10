Laatzen

Die Ratsgruppe von CDU und FDP will sich dafür einsetzen, dass mehr Bäume in Laatzen wachsen. In ihrem Antrag „Noch mehr Grün im Stadtgebiet – sofort!“ schlägt sie vor, im Haushalt 20.000 Euro bereitzustellen, um weitere Gehölze zu pflanzen und auch Wohnungsgenossenschaften zu diesem Zweck Zuschüsse anzubieten. Die SPD-Mehrheitsgruppe hingegen ist wenig begeistert und hat den Antrag jüngst abgelehnt.

Streit über Konzept

Wohnungsbaugesellschaften sollten im Sinne der Akzeptanz ein Eigeninteresse an Bepflanzungen haben, sagte Michael Riedel ( SPD) vor Kurzem im Stadtentwicklungsausschuss. Zudem kenne er bundesweit keine einzige defizitäre Wohnungsbaugesellschaft, die bei Baumpflanzungen auf Geld der Kommune angewiesen ist. Dafür solle die Stadt daher nichts zahlen.

„20.000 Euro sind zu wenig“, kritisierte Regina Asendorf (Grüne), „wir müssen richtig Geld in die Hand nehmen.“ Die Erfahrungen der Stadt Wien zeigten, dass schon ein einzelner Baum in innerstädtischer Lage mit dort entsprechend nötigem Bewässerungssystem 20.000 Euro kosten könne. Alternativ verwies Asendorf auf das Programm Masterplan Stadtnatur des Bundesumweltministeriums und den 2019 mehrheitlich – und gegen die Stimmen der CDU-Gruppe – gefassten Ratsbeschluss, demzufolge die Stadt förderfähige Projekte für mehr Grün und Artenvielfalt in der Stadt entwickelt. Über das Bundesprogramm sei mehr zu holen.

CDU-Ratsfrau Hannelore Flebbe überzeugte dies nicht. Die Stadt solle lieber konkret selbst Mittel bereit stellen, um Anreize für Neuanpflanzungen zu schaffen, anstatt auf mögliches Geld zu warten, meinte Flebbe: „Dann können wir vielleicht noch sehen, wie die Bäume wachsen.“

Verbesserung des Mikroklimas

In ihrem gemeinsam unterzeichneten Antrag hatten der CDU-Fraktionsvorsitzender Christoph Dreyer sowie FDP-Chef Gerd Klaus dafür geworben, anlässlich der Änderung der Baumschutzsatzung in Laatzen von der Verwaltung Flächen für Neuanpflanzungen ermitteln zu lassen. Insbesondere in den Gebieten mit vorwiegend großen Wohneinheiten in Laatzen-Mitte und Alt-Laatzen würde sich durch neue Bäume, Hecken und Büsche das Mikroklima verbessern, hieß es. Die Frage, wie das Mikroklima in Laatzen verbessert werden kann, wie Frischluftschneisen geschaffen und die Artenvielfalt gesteigert werden kann, ist auch Gegenstand des Laatzener Freiraumprojektes, dass Planer derzeit mit der Stadtverwaltung und den politischen Gremien erarbeiten.

Nachdem der CDU/FDP-Antrag mehrheitlich im Fachausschuss abgelehnt worden ist und auch im Rat wenig Aussicht auf Erfolg hat, äußerte sich Klaus enttäuscht: Er warf den Laatzener Grünen vor, sich widersprüchlich zu verhalten, weil diese erst vor Kurzem bei einer Aktion dafür eingetreten waren, auf einem Parkplatz des Leine-Centers Bäume zu pflanzen.

