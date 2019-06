Alt-Laatzen

Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juni, verwandelt sich der Park am Alten Rathaus wieder in einen lauschigen Weingarten. Zum 26. Mal richtet die Stadt dort das Winzerfest aus. Dabei präsentieren acht Winzer aus den Weinbaugebieten der Nahe, der Pfalz, der Mosel und aus Rheinhessen verschiedene Weine. Dazu gibt es vielfältiges musikalisches Programm.

Zur Stärkung werden Grillspezialitäten, Flammkuchen aus frischen Zutaten nach Wunsch, ofenfrische Brezeln sowie verschiedene Getränke angeboten.

Am Freitagabend wird der Leinelauf direkt auf dem Winzerfest gestartet. Dabei können die Teilnehmer zwischen drei verschiedenen Streckenlängen wählen. Die jüngsten Läufer können zusätzlich auf einer 1,2 Kilometer langen Bambini-Strecke starten. Im vergangenen Jahr nahmen rund 500 Läufer und Walker an dem Wettbewerb teil. Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen gibt es im Internet auf www.leinelauf.de. Anmeldungen sind noch bis zu 30 Minuten vor dem Start möglich.

Am Sonnabend können die Gäste auf dem Weinfest mit königlichem Besuch rechnen. Die Mosel-Weinkönigin Laura ist dann vor Ort und begrüßt die Besucher. Am Samstagabend zeigen außerdem die Tänzerinnen der Gruppe Art of Dance ihre neuesten Choreographien. Für die passende Musik sorgt DJ RobT.

Sonntagmittag können Gäste an einem Frühschoppen teilnehmen. Der Hildesheimer Musiker Mike O’Neill spielt dazu handgemachte Rock-, Folk- und Countrymusik.

Geöffnet ist das Winzerdorf am Freitag und Sonnabend ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr.

Von Stephanie Zerm