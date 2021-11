Alt-Laatzen

Sind die Zeiten, in denen in Alt-Laatzen drei Apotheken parallel bestehen konnten, endgültig vorbei? Ende Dezember wird es zwei Jahren her sein, dass die Redeker’sche Apotheke bei Kaufland geschlossen wurde. Der bisherige Mieter wie auch der Gebäudeeigentümer Ratio bemüht sich zwar um einen Nachfolger, doch bisher erfolglos. Dabei spielt offenbar noch ein anderer Leerstand eine Rolle.

Das markante rote A prangt noch immer an der Außenfassade zum Parkplatz und führt manchen Kunden in die Irre. Immer wieder stünden Menschen in der Ladenpassage vor der früheren Apotheke und wunderten sich, dass diese geschlossen ist, bestätigt eine Mitarbeiterin des gegenüberliegenden Reisebüros. Zwar könnten sie jetzt die ehemaligen Apothekenfenster als Plakatfläche nutzen, aber ein neuer Mieter wäre ihr schon lieber, sagt die Frau.

Die Werbung an der Außenfassade weist noch immer auf eine Apotheke hin. Quelle: Astrid Köhler

Zur Ergänzung des Angebotes vor Ort neben Kaufland wünsche sich Ratio wieder primär eine Apotheke, sagt Thomas Stockinger, zuständig für das Immobilienmanagement des Unternehmens: „Wir meinen, dass das vom Mix passt“. Gleichwohl schwinde allmählich die Hoffnung, noch eine Pharmazeutin oder einen Pharmazeuten zu finden. All jene, die sich bisher als Interessenten meldeten, kämen aus anderen Branchen. Unter anderem hätten sich Anbieter von Textilien für die Räume beworben. Doch Ratio gibt die Hoffnung auf eine Apotheke noch nicht ganz auf, zumal der frühere Mieter Dietrich Redeker die Filiale, die er seit 2010 betrieb, aus persönlichen Gründen vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgeschriebenen Filialbegrenzungen aufgab: wegen der sogenannten Eins-plus-drei-Regelung.

Ratio-Warenhaus seit 2011 geschlossen

Neben einer Hauptapotheke dürfen Pharmazeuten nur maximal drei Filialen führen. Redeker betrieb bereits vier Standorte. Um die etablierte Apotheke seiner Schwester im Medizentrum in Neustadt übernehmen zu können, musste er sich im Gegenzug von einer anderen Filiale trennen. So fiel die Wahl auf Alt-Laatzen, wo es seit der Schließung des Ratio-Warenhauses 2011 größere Schwankungen im Kundenverkehr zu verkraften galt, auch in der Bauphase bis zur Eröffnung von Decathlon im November 2013. Zuletzt hätten sich die Zahlen wieder gut stabilisiert und sei die Apotheke gut gelaufen, betont Redeker. Verglichen mit seinen übrigen Standorten in Neustadt und am Großen Hillen in Hannover war Alt-Laatzen aber so am ehesten verzichtbar.

Der Hinweis bei den früheren Apothekenräume ist bald zwei Jahre alt. Er ist für mache irritierte Kunden aber noch immer hilfreich. Quelle: Astrid Köhler

Im Stadtteil Alt-Laatzen hat es zuletzt weitere Veränderungen in der Pharmazielandschaft gegeben. Die Eigentümerin der Iris-Apotheke an der Hildesheimer Straße, Iris Boltenhagen, hatte ihren Standort im Frühjahr 2020 aufgegeben, unter anderem weil sie nicht mehr selbstständig, sondern als Angestellte arbeiten wollte. Die alten Apothekenräumen übernahm ein Händler für Rauchwaren. Im Oktober diesen Jahres eröffnete eine neue Apotheke bei dem Neubau von Edeka an der Haltestelle Eichstraße. Einzig die Hermes-Apotheke ist unverändert am etablierten Standort Hildesheimer Straße 52.

Zahl der Apotheken sinkt bundesweit

Einiges spricht dafür, dass es künftig nur noch diese zwei Apotheken in Alt-Laatzen gibt. Die Lage habe sich gewandelt, sagt Redeker. Nicht nur sei es immer schwieriger, Pharmazeuten zu finden, die Nacht- und Wochenenddienst übernehmen wollten. Insgesamt ginge der Trend zu weniger Standorten, die mehr Menschen versorgen. Die Zahl der Apotheken in den vergangenen sieben Jahren sei – politisch gewollt – bundesweit von 22.000 auf aktuell 18.700 gesunken. Und gehe es nach dem Bundesgesundheitsminister, dann sollten es in einigen Jahren nur noch rund 17.000 sein, sagt Redeker: „Es müssen also noch einige weg.“

Das Unternehmen Ratio hat die Entwicklung ebenfalls im Blick und stellt sich bereits darauf ein, andere Gewerbe für die Räume zuzulassen. Ebenso wie es hofft, endlich einen Mieter für den früheren Ratio-Großmarkt zu finden, der wieder mehr Kunden in das Einkaufszentrum bei Kaufland bringt. Der Versuch, dort den Anbieter Jawoll einziehen zu lassen, scheiterte, weil die Stadt Laatzen erfolgreich dagegen vor dem Verwaltungsgericht klagte. Zuletzt sei bei der Suche nach einem Mieter noch Corona dazwischen gegrätscht. „Wir wollen die größere Fläche adäquat und ordentlich vermieten“, sagt Stockinger. Ratio sei dafür regelmäßig mit Maklern im Gespräch. Wer die unternehmenseigene Fläche dort künftig nutzt, ist aber noch ebenso offen, wie die Nachfolge bei der Apotheke. Vorerst heißt es also weiter: den Bestand pflegen, Gespräche führen und weitersuchen. Alsbald soll klar sein, ob das rote A an der Fassade endgültig entfernt wird – oder ob sich nicht doch noch jemand gefunden hat.

Von Astrid Köhler