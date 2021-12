Laatzen

Wegen der Corona-Lage verlegt die Stadt Laatzen alle Sitzungen der Laatzener Ratsausschüsses ins Internet – entgegen der bisherigen Bekanntmachungen. Dies betrifft die Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung und Feuerschutz am Montag, 6. Dezember, des Ausschusses Verkehrswende am Dienstag, 7. Dezember, des Ausschusses für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung am Mittwoch, 8. Dezember, und des Ausschusses für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport am Donnerstag, 9. Dezember.

Alle Sitzungen werden als Videokonferenz abgehalten und beginnen um 18 Uhr. Die Verbindung in den virtuellen Konferenzraum wird jeweils am Sitzungstag auf der Internetseite www.laatzen.de bekanntgegeben.

Von Stephanie Zerm