Laatzen-Mitte

Das Neue Rathaus auf dem Marktplatz wird eine Tiefgarage bekommen – so hat es die rot-rot-grüne Mehrheit im Rat der Stadt am Donnerstagabend beschlossen. Das Nachsehen könnten die Kinder an der Grundschule Pestalozzistraße haben, befürchten CDU und FDP. Denn bei dieser Lösung würde der neue Parkplatz für das benachbarte Erich-Kästner-Schulzentrum voraussichtlich in der Nähe der Grundschule angelegt, sodass aus Sicht der Christdemokraten ein „ Verkehrschaos“ droht.

CDU-Fraktionschef Christoph Dreyer hatte bei der Ratssitzung noch einmal für den Alternativvorschlag der Opposition geworben. CDU und FDP hatten beantragt, auf die Rathaustiefgarage zu verzichten. Stattdessen solle auf dem bisherigen Parkplatz des Erich-Kästner-Schulzentrums ein Parkhaus errichtet werden, das sowohl Stellplätze für das Rathaus als auch für das Schulzentrum umfasst. Der Vorteil: Parkplätze für Lehrer und Schüler würden dann auch nach dem Neubau des Schulzentrums von der Marktstraße aus erschlossen, damit es an der Pestalozzistraße nicht zu Problemen kommt.

Anzeige

„Das Verkehrschaos ist vorprogrammiert“

„Parkplätze vor dem Jugendzentrum und der Grundschule auszuweisen, kommt für uns nicht in Betracht“, sagte Dreyer von der CDU. „Die Frage der Zufahrt ist ungeklärt und nach heutigem Diskussionsstand nach sehr problematisch: Schüler und Autofahrer teilen sich zu den Stoßzeiten den gleichen Streckenabschnitt.“ Ihm gehe es darum, dass insbesondere die Grundschüler geschützt werden müssten. „Wenn es so kommen sollte, wie im Augenblick gedacht, kann ich nur sagen: Das Verkehrschaos ist an der Stelle vorprogrammiert.“

Zweifel haben CDU und FDP auch an der Kostenkalkulation der Verwaltung. Diese geht davon aus, dass ein Parkhaus nicht günstiger als eine Tiefgarage wäre. Dafür sprächen die offiziellen Zahlen der Baukostenindezes, aber auch der Umstand, dass die Stadt wegen der Anlieferung ohnehin eine Tiefgarage mit Zufahrt einplanen muss. „Aussagen von erfahrenen Planern, Architekten und Bauleuten sagen: Eine Tiefgarage ist immer teurer als ein Rathaus“, sagte Dreyer dazu.

Bürgermeister enthält sich bei Abstimmung

Sozialdemokraten, Grüne und Linke halten hingegen an den Plänen zur Tiefgarage fest. „Die Kosten haben gezeigt, dass auch ein Stellplatz in einem Parkhaus teurer werden kann als in einer Tiefgarage“, sagt SPD-Fraktionschefin Silke Rehmert. Auch könne der ohnehin geplante Rathausfahrstuhl mitbenutzt werden. Rehmert argumentiert auch mit einem städtebaulichen Aspekt. So plant die Verwaltung auf dem bisherigen Gelände am Schulparkplatz eine Wohnbebauung zuzulassen, was zusätzliche Einnahmen mit sich brächte. „Die Fläche neu zu gestalten, halten wir für richtig und wichtig, um eine kompaktere und freundlichere Gestaltung für Laatzen zu erhalten.“

Bürgermeister Jürgen Köhne ( CDU) rückte hingegen überraschend von seinem eigenen Verwaltungsvorschlag ab, der eine Tiefgarage vorsah: „Vieles spricht für eine Tiefgarage, das Rathaus wird ohnehin einen für Fahrzeuge zugänglichen Keller benötigen“, sagte Köhne. Auf der anderen Seite habe es intensive Gespräche über die Wegeführungen durch das Quartier gegeben – offenbar eine Anspielung auf die von CDU und FDP befürchteten Verkehrsprobleme an der Pestalozzistraße. „Beide Argumentationen haben etwas für sich. Deshalb möchte ich mich bei der Abstimmung enthalten“, sagte Köhne.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf